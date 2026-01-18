Oglasila se Vlada nakon Trumpovih prijetnji carinama zbog Grenlanda

Rastuće napetosti na relaciji SAD-EU dovele su u pitanje opstanak NATO saveza u sastavu kakvog poznajmo kao i trgovinski sporazum koji je trebao osigurati ekonomsku stabilnost za obje strane nakon što je Donald Trump nametnuo carine zemljama koje su na Grenland poslale svoje vojnike.

Na upit Dnevnika Nove TV o cijeloj situaciji oko danskog teritorija Grenlanda i odnosa SAD-a i Europske unije priopćenjem su reagirali iz Banskih dvora.

Priopćenje Vlade prenosimo u cijelosti.

"Stav hrvatske Vlade je da se saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati te uvažavati činjenicu da je Grenland dio Danske.

U tom kontekstu izražavamo solidarnost s Danskom i narodom Grenlanda. Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina koje bi narušile uravnoteženost trgovinskih odnosa EU-a sa SAD-om i oslabile transatlantsko partnerstvo u okolnostima brojnih globalnih izazova. Zalažemo se za jedinstven i koordiniran europski stav u slučaju da se takve najave SAD-a i realiziraju, o čemu će biti riječi na sastanku predstavnika država članica EU-a na razini veleposlanika u Bruxellesu i sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak.

U pogledu zabrinutosti SAD-a vezane uz sigurnost na području Arktika, u koji se ubraja i Grenland, vjerujemo da se dijalogom može pronaći rješenje koje će SAD-u jamčiti sigurnost, a Danskoj zaštitu njezina teritorijalnog integriteta."