Plenković o incidentu u Zagrebu: "Izbor za temu izložbe nije bio primjeren, a s Pupovcem sam u kontaktu"

Nakon sastanka Predsjedništva HDZ-a, predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Plenković je najprije čestitao na pobjedi HDZ-a na izborima za gradsko vijeće grada Đakova.

"Čestitam Marinu Mandariću i kolegama na ostvarenom rezultatu. Imaju čak 10 od 19 vijećnika", rekao je Plenković te čestitao i na izborima na mjesnoj razini u Zadru i Zaprešiću.

Kako kaže, na temelju ispitivanja javnog mnijenja, HDZ se nalazi na 27 posto.

"HDZ je stranka s najsnažnijom potporom, a uzastopnim pobjedama smo i honorirani", rekao je.

Osvrnuo se i na nedavne događaje u Splitu i Zagrebu.

"Naš je stav da izbor Dejana Medakovića za izložbu nije bio primjeren. Riječ je o čovjeku koji je za vrijeme Domovinskog rata bio glavni tajnik Srpske akademije i nauka. Bilo bi nam puno draže da je odabrana neka druga aktivnost, ali, jednako tako, temelj suvremene Hrvatske je Domovinski rat", poručio je.

Istaknuo je da studeni jest osjetljiv mjesec zbog obljetnice pada Vukovara, ali i nedavnog pronalaska tijela ubijenih na Ovčari, kao i njihovih pogreba.

"Radit ćemo sve da podjele u društvu budu što manje, ali proteklih mjeseci polarizacija je izraženija, bilo da dolazi s lijevog političkog spektra i krajnje desnice. Mi smo za uključivu i stabilnu Hrvatsku. Tko želi ostvariti političke ciljeve kvazi pokušajima destabilizacije vladajuće većine, mogu im reći da to neće proći. Idući izbori su daleko ispred nas i mi ćemo se baviti onime što najbolje radimo, a to je dizanje životnog standarda", rekao je Plenković.

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček tražio je odgodu predstave "Srpkinja" i istaknuo da je osjetljiva.

"Ne mislim da bi srpska manjina morala odustati od svih aktivnosti. Međutim, ovo u petak, s obzirom na šire aktivnosti Medakovića, pri čemu ne mislim na dio vezan za umjetnost i kulturu, je politički neprihvatljivo. Logično je da u ovom osjetljivom vremenu to izaziva određene tenzije. Nismo se bavili ovime u Vukovaru, a ono što želimo je da sve manjine imaju mogućnost održavati svoje aktivnosti. Ta politika nam je glavna odlika posljednjih desetak godina. Nema tu nekog cenzora, mislim da bi svi trebali imati dovoljno zrelosti prepoznati što da, a što ne", poručio je.

Kako kaže, s Miloradom Pupovcem je redovno u kontaktu, još od incidenta u Splitu.

Komentirao je i prosvjed u Splitu, gdje se zahtijevalo puštanje privedenih osoba zbog prekida Dana srpske kulture.

"Poruka je jasna, riječ je o organizaciji od strane navijačke skupine. Dakle, dio ljudi koji su, temeljem odluke istražnog suca, zadržani u pritvoru. Nisam to shvatio kao prosvjed protiv vlasti. Poruka koja se šalje, što se tiče Vlade, svi imaju pravo prosvjedovati, no hrvatsko pravosuđe je neovisno i donose svoje odluke temeljem merituma. Ponašanja van zakona ne mogu ostati bez reakcija institucija države. Već sam rekao, zakon ulice neće proći", rekao je Plenković.

Kako kaže, u Zagrebu se ništa nije dogodilo, osim uzvikivanja parola, Split je bio osiguran te se ništa nije dogodilo na prosvjedu. "Ljudi šalju poruke, a država funkcionira".

Osvrnuo se i na sve češće izvikivanje pozdrava Za dom spremni. "Ovo uvijek osuđujem, to je već jako dugo problem. Ta tema je stalno tu, a da ljevica pretjerano jaši na tim temama, to je jasno", rekao je.

Komentirao je i presudu bivšoj ministrici Gabrijeli Žalac. "Meni je žao da je do ovog došlo. Procijenila je da je nagodba bolja opcija za nju. Šteta što se sve ovo dogodilo", zaključio je.