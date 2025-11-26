Plenković odgovorio Milanoviću: "Predlažem da revidira svoj uradak..."

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

"Država je jedan od suvlasnika Vjesnika i na temelju mišljenja stručnjaka i različitih ekspertiza zasad je prevladavajuća odluka da se ukloni neboder. Troškovi su na suvlasnicima, a državna je i dalje zainteresirana da otkupi udio drugih suvlasnika i na njemu krene u izradu novog projekta koji bi bio adekvatan", rekao je Plenković.

Očevid traje, rekao je. "Ne treba biti straha. Bit će dovršen prije nego se sama zgrada ukloni", dodao je. "Ideja je da se sagradi objekt koji bi mogao biti dom niza institucija", rekao je Plenković.

Na pitanje što je s izborom veleposlanika nakon što je predsjednik Zoran Milanović poručio premijeru da ne "kopa po njegovim kandidatima za veleposlanike".

"Kreneš li mi kopati po kandidatima, imam caterpillare da prekopam tvoje, ali sve ćemo ih smrviti do kosti. Ovo su trenutno najbolji kandidati koje Hrvatska može dati. Ili su najgori, ali su opet naši", naglasio je Milanović.

"To je jedna sjajna izjava. Siguran sam da takvih Kissingera kao što ih je on predložio još nije vidio. Predlažem da revidira svoj uradak. Pregovori nisu ucjene ni potcjenjivanje kolega koji su predloženi od strane Grlića Radmana...", rekao je Plenković pa dodao: "Otvoreni smo za razgovore sa svima".

"Možemo razgovarati o svakome, svakom mjestu, to je u konačnici i prijedlog ministarstva. Koliko ja shvaćam suradnici njegovi su bili jako zadovoljni s kompletnom listom pa su se pojavili sa svoja 23 imena i upiknuli su si gdje bi njegovi Kissingeri trebali ići. To nisu pregovori", rekao je premijer. "Ta vrsta zablude u koju se javnost dovodi u zabludu u vezi njega je meni već smiješna", naveo je.

Osvrnuo se i na koncert u zagrebačkoj areni Marka Perkovića Thompsona i prijepore između zagrebačke gradske vlasti i pjevača.

"Dopustiti koncert 27., a ne dopustiti 28. je nekonzistentno i nelogično pa svakom razumnom nebranjivo. Pogotovo ako SDP-ov gradonačelnik Varaždina organizira koncert...Parazitiranje na temi koja postoji 35 godina. Mi nismo za polarizaciju niti mi organiziramo koncert nego ljudi trebaju vidjeti tko je za slobode, tko za cenzure", rekao je.

Prokomentirao je i situaciju vezanu za Ukrajinu i inzistiranje sankcija Rusiji.

"Vodili smo jako puno razgovora na tu temu. Prvi dokument od 28 točaka bio je izrazito loš zato što je potpuno temeljena načela međunarodnog prava... U srži je bio veliko poniženje za Ukrajinu", rekao je Plenković. "Da su ga Rusi sami pisali, ne bi ga bolje napisali. Dobro je da je nakon ovih razgovora u Ženevi došlo do modifikacije plana", smatra premijer.