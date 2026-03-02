Odlikovali Vučića ordenom novomučenika pa dobili milijun eura: Brza reakcija srpske vlade

Srpska vlada odobrila je oko milijun eura pomoći Pravoslavnoj eparhiji bihaćko-petrovoj u Bosni i Hercegovini.

Epsikop ove eparhije Sergije prošlog je mjeseca uručio srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću Orden novih mučenika bihaćko-petrovskih.

Novac se dodjeljuje iz proračunske rezerve, a u odluci o dojeli srestava, koju je potpisao srpski premijer Đuro Macut, njezina svrha je "pružanje financijske pomoći", piše Nova ekonomija.

Episkop bihaćko-petrovački Sergije uručio je orden Aleksandru Vučiću 9. veljače "zbog njegovog milosrđa i velike ljubavi prema toj biskupiji i manastiru Rmanj".

Vladika Sergije poznat je javnosti po izljevima podrške Vučiću, dok napada one koji se ne slažu s predsjednikom. Primjerice, u vezi sa studentskim prosvjedima, u otvorenom je pismu rekao da "osim studenata, u njima nema ništa studentsko ni srpsko" te da se njima upravlja iz "razbojničkih jazbina".

Nekoliko godina ranije također je privukao pozornost javnosti.

"Dok god razapinju Aleksandra Vučića, znam da nam ide dobro, da nam ide dobro, da smo tu gdje jesmo. Kad budu šutjeli, znat ću da to nije ispravno, da nestajemo i da nas neće biti. Vučićevo raspeće je naše uskrsnuće", rekao je Sergije.

Red novih mučenika bihaćko-petrovačkih uspostavljen je u spomen na pravoslavne kršćane koji su stradali na području Bihaćko-petrovačke biskupije u 20. stoljeću. Među dosadašnjim dobitnicima ovog ordena su Aleksandar Vulin, Bratislav Gašić, Milorad Dodik i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.