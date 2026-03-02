Znakovita fotografija: Zanimljivo je koga nema u Trumpovoj sobi

Predsjednik SAD-a Donald Trump napade na Iran pratio je zajedno s članovima svog najužeg tima. U sobi na njegovu posjedu u Mar-a-Lagu bili su državni tajnik Marco Rubio, šef Združenog stožera Dan Caine i Susie Wiles, Trumpova šefica kabineta.

Zanimljivo je da s njima nije bio potpredsjednik JD Vance, koji je u tim trenucima bio na čelu "B" tima, koji je sve pratio iz Bijele kuće.

Tamo mu se pridružila Tulsi Gabbard, direktorica nacionalne obavještajne službe. Poput Vancea, ona se dugi niz godina protivi intervencionizmu te je u srpnju prošle godine rekla da nema dokaza da Iran gradi nuklearnu bombu.

Iako nije poslano službeno objašnjenje o tome zašto je predsjednički tim bio podijeljen, Telegraph ističe da nije potrebna posebno bujna mašta da bi se postavilo pitanje je li ta fizička podjela naglasila razlike u mišljenjima o najnovijem američkom pokušaju preoblikovanja Bliskog istoka.

"Sigurno je da Vance nikada nije zamišljao sebe na čelu stola dok SAD pokreće veliku vojnu operaciju protiv Irana", istaknuo je Memphis Barker, novinar Telegrapha koji prati vanjsku politiku.

Vance je 2023. godine podržao Trumpa u borbi za Bijelu kuću i napisao da on neće započinjati nikakve ratove. Taj je stav od pobjede na izborima donekle ublažio i sada podržava Trumpov stil ratovanja: ulazak i izlazak u roku od nekoliko sati, kao što je pokazala operacija hvatanja Nicolása Madura, bivšeg predsjednika Venezuele.

"Vance možda želi suptilno istaknuti svoj skepticizam bez da djeluje neodano uoči sljedećih koraka u svojoj političkoj karijeri", zaključio je Barker.