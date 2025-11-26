Zemlju su im namjeravali oduzeti privatni investitori, no dogodio se obrat: "Važno je da se Ustavni sud očituje o ovome"

Priča o kojoj je ranije izvještavano u Dnevniku Nove TV - problem vlasnika poljoprivrednih zemljišta u Zagorju koje privatni investitor želi izvlastiti kako bi na toj lokaciji gradio solarne elektrane - dobila je nastavak!

Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da su lokacijske dozvole izdane protuzakonito, a županija je privremeno zaustavila procese izvlaštenja za dio solarnih elektrana.

Zaustavljeno izvlaštenje vlasnika zemljišta u Zagorju - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Zaustavljeno izvlaštenje vlasnika zemljišta u Zagorju - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Podsjetimo, SDP i Možemo zbog ove priče Ustavnom sudu su podnijeli i zahtjev za ocjenom ustavnosti Zakona.

"Mislim da je izuzetno važno da se Ustavni sud očituje o tome je li uopće u skladu s Ustavom da bilo koja privatna osoba, dakle ne država, ne javna vlast nego privatna osoba može krenuti u izvlaštenja drugih građana i njihove zemlje, dakle izvlastiti ih s njihove zemlje zbog svog privatnog interesa, gdje će privatno samo on profitirati od toga", izjavila je saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić.



