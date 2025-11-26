VIDEO Pogledajte reakciju na pitanje hoće li se Thompson kandidirati za premijera

Menadžerski tim pjevača Marka Perkovića Thompsona, priredio je danas konferenciju za medije na kojoj je bilo riječi o njegovu koncertu na zagrebačkom Hipodromu, budućem koncertu u Areni 27. prosinca, ali i o najavi gradonačelnika Tomislava Tomaševića o zabrani koncerta dan kasnije.

Pred kraj konferencije jedna novinarka postavila je zanimljivo pitanje na koje su se Thompsonovi menadžeri Zdravko Barišić i Mirko Gudelj - nasmijali.

"Ima li ikakvih izgleda da se Thompson kandidira za predsjednika Vlade... i da se na taj način sve to sredi i raščisti? I to bih ja tek tada smatrala oslobođenom Hrvatskom. Zašto se smijete, molim vas? Što je smiješno?", kazala je i nastavila:

"Pazite, imam dvije stvari koje bi ubrzale taj postupak ako je on voljan. Ne treba se čekati početak sljedećih izbora. Imam neke dokaze gdje leti Vlada odmah. Ako je zainteresiran neka mi se javi, ostavit ću svoj broj."

Gudelj joj je kroz smijeh odgovorio kako Thompson nema takvih ambicija.

"Ne trebate ostavljati svoj broj. Marko je prvenstveno umjetnik, autor svojih pjesama... On pjeva o domovini, obitelji, vjeri. On se treba baviti svojim dijelom posla, a ako mislite da je to bitno za to bi se trebao naći netko drugi", kazao je Gudelj dok je Barišić potvrdio:

"Nikad nije iskazivao takve ambicije. On je glazbenik, a tko zna što bi učinili nasilnici, koji provode ovo nasilje, možda bi izvršili i atentat", izustio je Barišić dok se Gudelj jedva suzdržavao da ne prasne u smijeh.

Pročitajte i ovo "borba za prava" Thompsonov menadžer poručio: "Izazivam gradonačelnika Tomaševića da..."

Pročitajte i ovo T. T. vs. M. P. T. Tomašević odgovorio na Thompsonove prijetnje: "Ako se poziva na pravnu državu - idemo na sud"