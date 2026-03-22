Stigle su dobre vijesti za Grad Zagreb, Tomašević puca od ponosa: "Ovo je prvi put u povijesti"

Međunarodna kreditna agencija Standard&Poor’s (S&P) podigla je ovaj vikend kreditni rejting Grada Zagreba na razinu A-, što je najbolji kreditni rejting u povijesti Zagreba, izvijestio je u nedjelju Ured gradonačelnika.

"Time je kreditni rejting Grada Zagreba podignut za čak pet razina u pet godina. U istom vremenskom razdoblju, kreditni rejting države podignut je za tri razine", navodi se u priopćenju.

Agencija S&P ističe da je financijska pozicija Grada Zagreba ojačala u zadnje tri godine te očekuje nastavak uspješnih proračunskih rezultata. Navode da su financijski uspjesi Zagreba nadmašili njihova očekivanja u 2025. godini, uz stalan rast likvidnosti.

"Rejting agencija navodi da je gradska uprava pod vodstvom gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ovaj put učinila značajne iskorake u smjeru poboljšanja financijskog upravljanja Gradom, učinkovitog upravljanja likvidnošću kao i u pogledu transparentnosti poslovanja te jačeg nadzora poslovanja gradskih poduzeća".

Također navode da gradski kreditni profil značajno podupire snažna gospodarska otpornost, pri čemu Zagreb generira više od trećine nacionalnog BDP-a te bilježi iznadprosječan BDP po stanovniku.

"Ulazak Grada Zagreba u “A” klasu kreditnog rejtinga prvi put u povijesti pokazuje povjerenje S&P agencije u naš rad, rezultate i sposobnost da odgovorno upravljamo gradom", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Zahvaljujući ovakvim financijskim rezultatima, za razliku od brojnih drugih gradova u Hrvatskoj, u gradu Zagrebu unatoč inflaciji nije došlo do povećanja cijena komunalnih usluga, kao ni porasta cijena dječjih vrtića, domova za starije i javnog prijevoza, koji je čak i pojeftinio, odnosno postao besplatan za gotovo 40 posto sugrađana. Uz to, Grad Zagreb ima daleko najveće plaće u Hrvatskoj, uz iznadprosječan BDP po glavi stanovnika", istaknuo je Tomašević.

S&P ističe ambiciozan investicijski ciklus

U priopćenju se navodi i da S&P ističe ambiciozan investicijski ciklus Grada Zagreba usmjeren na razvoj javne i cestovne infrastrukture, obrazovanja, prometa, sportskih, stambenih i kulturnih objekata, te komunalnog sustava.

Očekuju da će razina zaduženosti ostati pod kontrolom zahvaljujući oslanjanju na sredstva fondova Europske unije i povoljne izvore financiranja poput zajmova Europske investicijske banke (EIB). Istodobno, zbog snažne likvidnosne pozicije, navode da Grad uredno podmiruje svoje obveze i financira projekte. Visokoj kreditnoj ocjeni pridonosi i rast prihoda od korištenja EU fondova što smanjuje potrebu za zaduživanjem.

S&P ističe da unatoč dosadašnjem povećanju plaća radnika u gradskim poduzećima i ustanovama te povećanju proračunskih subvencija kako cijene javnih usluga ne bi rasle, ukupna fiskalna pozicija Grada Zagreba ostaje stabilna, a daljnje unapređenje upravljanja i smanjenje duga mogli bi u budućnosti rezultirati dodatnim poboljšanjem kreditnog rejtinga.

Iz Grada Zagreba podsječaju da je agencija S&P, nakon 13 godine, podigla 2024. godine kreditni rejting Grada iz špekulativnog u investicijski. Kreditni rejting podignut je i prošle godine, da bi ove godine prvi put u povijesti dosegnuo visoku A- razinu, navodi se u priopćenju.