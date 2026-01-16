EU novac za smokve završio drugdje: Supružnici priznali prijevaru i dobili kaznu

Supružnici Darko i Danijela Blažević priznali su na Županijskom sudu u Zagrebu krivnju za nezakonito izvlačenje europskog novca namijenjenog financiranju nasada smokava na otoku Jakljanu te su nakon nagodbe s europskim tužiteljstvom osuđeni na rad za opće dobro.

Kako se doznaje na sudu, Darko Blažević je osuđen na 11 mjeseci rada za opće dobro, a njegovoj supruzi Danijeli izrečena je kazna rada za opće dobro u trajanju od osam mjeseci. Uz to, oboje moraju platiti i sporednu novčanu kaznu od po 12.000 eura.

Uz supružnike Blažević, optužnicom Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu u ovom predmetu obuhvaćeni su još riječka poduzetnica Vanja Gnjidić i Ljerka Mikić.

EPPO je u lipnju prošle godine optužio Vanju Gnjidić da je uz pomoć supružnika Blažević i Ljerke Mikić lažirala podatke o tome da raspolaže vlastitim novcem za podizanje nasada smokava na otoku Jakljanu kod Dubrovnika.

EPPO je tada izvijestio da je bila riječ o obvezi posjedovanja financijske sposobnosti za realizaciju poljoprivrednog projekta u odnosu na kojeg je Gnjidić zatražila bespovratna sredstva EU za poljoprivredu koja je nužna obzirom da se potpora isplaćuje kao refundacija samostalno uloženih sredstava.

Kako bi pokazala da je dokumentacija uredna, Gnjidić je prema tvrdnjama EPPO-a, uz pomoć suokrivljenika, svojoj prijavi priložila lažne dokumente pa joj je slijedom toga bio odobren zahtjev za dodjelom subvencija, nakon čega je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) njezinoj tvrtki platila 1,5 milijuna eura.

Nakon toga je povremeno dijelove isplaćene subvencije podizala s računa svoje tvrtke u gotovini, a kako bi prikrila tragove nezakonitog tijeka novca, dio novca je usmjerila na druge povezane tvrtke te zatim osobno ili posredstvom suokrivljenice dizala novac u gotovini.

Na taj je način Vanja Gnjidić za sebe i svoje trgovačko društvo pribavila nepripadnu imovinsku korist od 1,5 milijuna eura, oštetivši pritom EPFRR i državni proračun.

EPPO optužio Gnjidić za još jednu prijevaru s poljoprivrednim subvencijama

Uz to, EPPO je u srpnju 2025. podigao i drugu optužnicu protiv Vanje Gnjidić i prokurista jedne tvrtke zbog prijevare s poljoprivrednim subvencijama.

EPPO u optužnici navodi da je Vanja Gnjidić. kao stvarna voditeljica poslovanja jedne tvrtke i osnivačica i odgovorna osoba druge tvrtke, zajedno s prokuristom prve tvrtke, prijevarno zatražila nepovratne subvencije sufinancirane iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) do 85 posto.

Prema navodima tužiteljstva, dvojac je dogovorio da prokurist preuzme ulogu osnivača prve tvrtke, a da kao prokurist ima i ovlasti za vođenje poslova te tvrtke.

Time su prikrili vezu između tog trgovačkog društva i druge tvrtke kojom upravlja prva okrivljenica budući da, prema pravilima natječaja, povezana poduzeća nisu smjela podnositi prijave na isti natječaj.

EPPO je istaknuo da je propisani maksimalni iznos javne potpore po pojedinom zahtjevu bio je do 500.000 eura. Međutim, okrivljenici su prvo, u ime prve tvrtke u okviru objavljenog natječaja, podnijeli zahtjev APPRRR-u za 497.976 eura.

Istovremeno, Gnjidić je u ime druge tvrtke podnijela zahtjev APPRRR-u u iznosu od otprilike 440.000 eura i to u okviru istog javnog poziva, unatoč znanju da se time krše propisi, budući da su te dvije tvrtke bile povezana poduzeća.

Također se okrivljenicima stavlja na teret da su lažno predočili podatke kako bi stekli nepravednu prednost tijekom ocjenjivanja zahtjeva podnesenog na natječaj.

Agencija za plaćanja otkrila je elemente prijevare tijekom administrativnog postupka te je odlučila ne isplatiti zatražene bespovratne subvencije u ukupnom iznosu od približno 940.000 eura.