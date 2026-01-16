Obavijesti Foto Video Pretražite
POBJEDA EPPO-a

EU novac za smokve završio drugdje: Supružnici priznali prijevaru i dobili kaznu

Piše Hina, 16. siječnja 2026. @ 18:48 komentari
Ured EPPO-a
Ured EPPO-a Foto: Afp
Nagodbom su optuženici dobili kazne rada za opće dobro, no mozak operacije izvlačenja europskog novca još je na sudu, a ljetos je zaradila još jednu optužnicu za slično kazneno djelo.
