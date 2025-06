Istragom je utvrđeno da je jedna od okrivljenih osoba, koja je osnivačica jednog okrivljenog trgovačkog društva i stvarna poslovna direktorica drugoga društva, između siječnja 2015. i listopada 2023., dogovorila s ostalim okrivljenicima da će podnijeti zahtjev za dodjelom potpore Europske unije za poljoprivredu u sklopu natječaja "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" u vrijednosti više od 2,5 milijuna eura – sufinancirane sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) po stopi do 85 posto, a ostatak sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) .

Ta okrivljena osoba, dodaju, u ime je svojega društva podnijela prijavu za dodjelu navedenih sredstava, pri čemu je neistinito navela da njezino društvo ispunjava obvezne uvjete prihvatljivosti. Navela je da nije u sukobu interesa s dobavljačima, da će u prijavljeni projekt uložiti približno 1,6 milijuna eura te da će nastaviti s razvojem poljoprivredne proizvodnje još najmanje pet godina.

Nakon što je subvencija odobrena, u ime jednog od okrivljenih društava i uz pomoć ostalih okrivljenika, podnijela je niz krivotvorenih dokumenata Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te je na taj način prijevarno pribavila sredstva od približno 1,5 milijuna eura. Prema prikupljenim dokazima, nakon toga je povremeno podizala dio sredstava subvencije s računa svoje tvrtke u gotovini, a dio usmjeravala prema drugim povezanim društvima, s ciljem prikrivanja tragova nezakonitog tijeka novca, prije nego što bi ga podigla u gotovini, bilo osobno, bilo posredstvom nekoga od ostalih okrivljenika, navode dalje iz EPPO-a.

Osim toga, dodaju, utvrđeno je da je ista okrivljena osoba u ime drugog optuženog trgovačkog društva podnijela lažne prijave za izravna plaćanja kroz Integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS) za mjere ruralnog razvoja, financirane iz EPFRR-a. Stvorila je privid da su ispunjeni kriteriji prihvatljivosti (posjed zemljišta), na način da je prijevarnim radnjama stekla zakup poljoprivrednog zemljišta velike površine u državnom vlasništvu. Nakon toga, u razdoblju između svibnja 2019. i srpnja 2021. godine, podnijela je hrvatskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tri zahtjeva za plaćanje, koji su sadržavali neistinite podatke, čime je neosnovano pribavila dodatnih 57.545 eura.

Ako budu proglašeni krivima, okrivljenici bi mogli biti osuđeni na jedinstvene zatvorske kazne, i to do 10 godina za subvencijsku prijevaru, do osam godina za pranje novca i do pet godina za krivotvorenje, uz novčane kazne za dva trgovačka društva u iznosima do 929.000 eura.