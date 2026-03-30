Fisherija donosi novu generaciju sushi boxeva

Novi sushi boxevi stigli su u Fisheriju i donose osvježenje postojećoj ponudi. Više kombinacija, više okusa i više razloga za isprobati nešto novo.

Sushi je već postao dio svakodnevnih izbora, a Fisherija ga ovim iskorakom čini još dostupnijim i raznolikijim. Novi boxevi osmišljeni su tako da odgovaraju različitim situacijama tijekom dana, od brzog zalogaja u hodu do opuštene večere kod kuće, ali i različitim preferencijama, bilo da se traži nešto lagano ili konkretnije.

Fisherija Selection (Foto: PR)

Četiri nova sushi boxa donose različite stilove i okuse, čime Fisherija približava sushi još širem krugu kupaca. Naglasak je na balansu, od jednostavnijih i “clean” opcija do bogatijih kombinacija s izraženijim okusima i teksturama. U ponudi su Tuna Fusion box koji stavlja fokus na tunu u klasičnim sushi kombinacijama, Crispy Deluxe box koji donosi hrskave tempura zalogaje i bogate umake, Fisherija Selection kao razigrani miks sushi zalogaja te Fisherija Supreme kao opcija s premium kombinacijama za potpuno sushi iskustvo.

Fisherija i dalje gradi ponudu na jednostavnim, dostupnim rješenjima koja nadilaze klasičan “take away”. Sushi boxevi su brz i promišljen izbor kada želite kvalitetu te više okusa i raznolikosti.

Fisherija Supreme (Foto: PR)

Ovaj iskorak dio je šireg razvoja brenda koji kontinuirano prati navike svojih kupaca. Širenjem na nove lokacije Fisherija se dodatno približava svakodnevnim rutinama i mjestima na kojima se traži brz, ali pouzdan izbor.

Uz nove sushi boxeve, ponuda je proširena i novim umacima koji donose dodatnu dimenziju okusa i omogućuju veću slobodu kombiniranja. Od blagih i kremastih umaka do izraženijih i pikantnih, dodatno obogaćuju cijelo iskustvo, a dostupni su u varijantama poput sweet chilli, spicy mayo, wasabi mayo, curry i honey sriracha.

Ponudu prate i nove varijante Fisherija klasika, tuna salate i losos salate. Osmišljene su kao praktične opcije koje mogu funkcionirati kao samostalan obrok, uz naglasak na uravnoteženosti i razigranosti okusa.

Fisherija Tuna Fusion (Foto: PR)

Sve ove novosti jasno pokazuju smjer u kojem se Fisherija razvija, prema većoj raznolikosti i prilagodbi stvarnim potrebama kupaca, uz fokus na izbor i kombiniranje.

„Naša ponuda razvija se kroz stalno razumijevanje promjena u navikama kupaca. Novi sushi boxevi i proširenje asortimana rezultat su jasne strategije, želimo oblikovati iskustvo koje prati suvremeni način života i podiže standarde u kategoriji”, ističe Branimir Brzić, izvršni direktor Fisherije.

Fisherija se tako sve jasnije profilira kao riblji delikatesni shop koji razumije tempo svakodnevice, mjesto gdje kupci mogu pronaći gotove, kvalitetne opcije bez previše planiranja i kompliciranja.