Velika potraga za naoružanim ubojicom iz Međimurja: Obaviješteni su i Mađari, policija upozorila građane

Međimurska policija u suradnji sa slovenskim kolegama, a obaviješteni su i Mađari, intenzivno traga za Josipom Oršušem (1985.) iz Piškorovca, osumnjičenim za ubojstvo i teško ubojstvo u pokušaju.

On je u četvrtak navečer u Murskom Središću upucao dvije žene. Jedna je preminula u bolnici dok je druga teško ozlijeđena i bori se za život.

Policija je objavila njegovu fotografiju i upozorila građane da je naoružan te ih pozvala da sve korisne informacije koje bi mogle rezultirati njegovim pronalaskom i uhićenjem odmah dojave na broj telefona 192. Sva saznanja mogu i anonimno dojaviti putem e-maila medjimurska@policija.hr.

Očevid nakon dvostrukog ubojstva u Međimurju - 7 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

35 kaznenih djela, novi slučaj femicida

Radi se o osobi koja je evidentirana za 35 kaznenih djela, rekao je u petak potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i kazao da se najvjerojatnije radi o još jednom slučaju femicida, a potvrdio je da je ubijena jedno vrijeme zbog obiteljskog nasilja bila u sigurnoj kući.

"Riječ je o osobi iz kriminalnog miljea. Motiv tek treba precizno utvrditi, ali radi se o narušenim obiteljskim odnosima. Bilo je prijava za obiteljsko nasilje i one su obrađene", kazao je za Dnevnik Nove TV načelnik Policijske postaje Mursko Središće Miljenko Vrbanac.

"Ako ovo vidi ili sluša, za njegovo bi dobro bilo da se preda najbližim policijskim službenicima i da razriješimo ovo na jedan dobar način", poručio je policijski načelnik.

Očevid nakon dvostrukog ubojstva u Međimurju - 6 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Velika potraga

Hrvatska policija zajedno s slovenskom traga za počiniteljem, naime, u petak u prijepodnevnim satima kod mjesta Raskrižje u Sloveniji, oko 16 kilometara od mjesta zločina, pronađen je osobni automobil kojim se 40-godišnji počinitelj udaljio s mjesta događaja.

"Oružje nije pronađeno, ali pronađeni su neki drugi dokazi. Usko surađujemo sa slovenskom policijom da bismo potvrdili neke veze za koje sumnjamo da postoje", kazao je Vrbanac.

Oršuš se u petak trebao javiti na izdržavanje kazne zatvora od godinu dana za koju je pravomoćno osuđen.

Josip Oršuš Foto: PU međimurska

Za njim su slovenska i hrvatska policija raspisale tjeralice, a s obzirom na blizinu granice obaviještena je i Mađarska, kazao je za Dnevnik.HR glasnogovornik međimurske policije Radovan Gačal: "Imaju njegovo ime i fotografiju i obavijest da tragamo za njim."

"Policajci poduzimaju sve mjere i radnje da bi se pronašao počinitelj", poručili su iz policije, a u potragu za naoružanim bjeguncem uključene su sve raspoložive policijske snage i specijalne postrojbe te dronovi i potražni psi.