Teška nesreća na sjeveru Hrvatske: Smrtno stradao muškarac

U teškoj nesreći nedaleko od Varaždina nešto prije 16 sati smrtno je stradao stariji muškarac. Očevid je u tijeku.

Iz PU varaždinske izvijestili su da je do sudara dva vozila došlo oko 15:45 u Ulici Stjepana Radića u općini Vidovec, a 80-godišnji muškarac preminuo je na licu mjesta.

Nesreća se dogodila na državnoj cesti DC -35 koja je od 16 sati zatvorena za sav promet koji se uz regulaciju policijskih službenika odvija okolnim prometnicama.

Na teren su izišli i vatrogasci i hitna pomoć, a više detalja biti će poznato nakon policijskog očevida.