Padaju otkupne cijene "neretvanskog blaga": Proizvodnja sve manje održiva

Prva klasa otkupljuje se za 55 centi po kilogramu. Prošle godine kilogram neretvanskog blagaotkupljivao se za 70 centi. Za drugu klasu cijena je još niža – 25 centi po kilogramu.
Iskustvo pokazuje da se s odmicanjem sezone otkupne cijene dodatno smanjuju. Istodobno, na policama trgovina i tržnica mandarine su se prošle godine prodavale i po 3 eura po kilogramu. Proizvođači strahuju da će razlika i ove godine ići na njihov račun.
"Tko se puno pomuči ostat će na pozitivnoj nuli, da je održivost neka tu i tamo, ali sve manje i manje", komentirao je proizvođač Dragan Utavac.
"Od gnoja, frezanja, polijevanja... Mislim da onaj tko još ima i radnike teško može opstati", dodao je Marko Utavac.
"Početna cijena nije na toj razini da bi zadovoljila proizvođača s obzirom da je sve poskupjelo", poručio je Ivan Mataga, gradonačelnik Opuzena.