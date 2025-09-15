Obavijesti Foto Video Pretražite
Proizvođači u problemima

Padaju otkupne cijene "neretvanskog blaga": Proizvodnja sve manje održiva

15. rujna 2025.
Mandarine - 5
Mandarine - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Otkupna cijena po kilogramu je za čak 15 centi niža od prošlogodišnje, a razlika ide na račun proizvođača.
