Padaju otkupne cijene "neretvanskog blaga": Proizvodnja sve manje održiva

U dolini Neretve počela je berba mandarina. Umjesto veselja zbog slatkog uroda – gorka cijena.

Prva klasa otkupljuje se za 55 centi po kilogramu. Prošle godine kilogram neretvanskog blaga otkupljivao se za 70 centi. Za drugu klasu cijena je još niža – 25 centi po kilogramu.

Mandarine - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Iskustvo pokazuje da se s odmicanjem sezone otkupne cijene dodatno smanjuju. Istodobno, na policama trgovina i tržnica mandarine su se prošle godine prodavale i po 3 eura po kilogramu. Proizvođači strahuju da će razlika i ove godine ići na njihov račun.

"Tko se puno pomuči ostat će na pozitivnoj nuli, da je održivost neka tu i tamo, ali sve manje i manje", komentirao je proizvođač Dragan Utavac.

Mandarine - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Od gnoja, frezanja, polijevanja... Mislim da onaj tko još ima i radnike teško može opstati", dodao je Marko Utavac.

"Početna cijena nije na toj razini da bi zadovoljila proizvođača s obzirom da je sve poskupjelo", poručio je Ivan Mataga, gradonačelnik Opuzena.