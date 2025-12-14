SLIJEDI OČEVID
Strava u Zagorju! Ubio ženu pa sebe
Piše I. B.,
14. prosinca 2025. @ 07:49
Muškarac je ustrijelio suprugu, a kasnije počinio samoubojstvo u klijeti.
U Bedekovčini je ubijena žena u nedjelju, izvijestila je krapinsko-zagorska policija.
"Nakon toga je pretragom terena pronađena osoba koja se povezuje s događajem, a koja je počinila samoubojstvo", dodali su iz policije.
Kako doznaje Zagorje.com ubojstvo se dogodilo nešto iza 1 sat u noći sa subote na nedjelju.
Muškarac (1982. godište) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986. godište) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.
Očevidom rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.
Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:
Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006
SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222
Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/
