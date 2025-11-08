Pala trojica, jednog odvodili u lisicama: U racijama policija oduzela gomilu droge

Trojica muškaraca uhićena su i kazneno prijavljena zbog preprodaje droge, a ukupno je oduzeto 2 kilograma i 400 grama različitih vrsta droga na području Splita, Kaštela i Vrgorca, izvijestila je u subotu splitsko-dalmatinska policija.

U Splitu je, kako navode, oduzeto 1484 grama amfetamina, a muškarac je predan u zatvor. U četvrtak su pristupili 43-godišnjaku koji je počeo vikati i pokušao je pobjeći zbog čega su primijenili sredstva prisile, a u stanu kojeg koristi pronađena je ženska osoba koja je konzumirala i posjedovala drogu amfetamin, takozvani speed. U sklopu kriminalističkog istraživanja na temelju naloga suda obavljena je pretraga stana oduzeto je 1484,1 grama droge amfetamin i 673 grama droge marihuane. Također, oduzete su u dvije vage za precizno mjerenje koje su korištene za vaganje droge tijekom pakiranja i preprodaje.

Postoji osnovana sumnja da je 43-godišnjak najmanje jednoj osobi prodao drogu te da je ženskoj osobi koja će biti prekršajno prijavljena, omogućio da u stanu konzumira drogu. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je na taj način 43-godišnjak počinio dva kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Omogućavanje trošenja droga te je jučer uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku i određen mu je istražni zatvor.

U Kaštelima je pak oduzeto 247,2 grama amfetamina, a muškarac predan pritvorskom nadzoniku. Policija je jučer na temelju naredbe nadležnog suda obavila pretragu doma i drugih prostorija koje na području Grada Kaštela koristi 42-godišnjak te je od njega oduzeto 247,2 grama droge amfetamin tzv. speed koja je bila pakirana u osam plastičnih vrećica. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 42-godišnjak drogu posjedovao radi namjere neovlaštene preprodaje. Uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Policija je izvijestila i kako je u Vrgorcu pronađeno deset "pizeva" metamfetamina, a muškarac je predan pritvorskom nadzoniku. Policajci splitsko-dalmatinske PU u suradnji s PGP Vrgorac realizirali su istraživanje u kojem je pronađena droga metamfetamin tako zvani "crystal ice" i zbog počinjenja kaznenog djela uhitili jednu osobu.

Na temelju naloga suda u sklopu istraživanja provedena je pretraga kuće koju na području Vrgorca koristi 35-godišnji muškarac. Policija je tijekom pretrage pronašla i njega oduzela deset paketića u kojima je zapakirao metamfetamin i pripremio za daljnju preprodaju. Droga je oduzeta, 35-godišnjak je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 6. studenog u Vrgorcu muškarcu prodao 10,6 grama metamfetamina koja su policajci tijekom postupanja pronašli i oduzeli. Uz kaznenu prijavu 35-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku.