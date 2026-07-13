Nevjerojatno je gdje su ih skrivali: Policija zaplijenila hrpu duhana i streljiva

Carinski su službenici na području Bjelovara pronašli na desetke tisuća komada cigareta, a osim količine službenike su iznenadila i mjesta skrivanja - od lažnog krova pseće kućice do drvene bačve.

Ovlašteni carinski službenici PJ Službe za mobilne jedinice Varaždin, u suradnji sa službenicima Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage u petak su, temeljen naloga, pretresli obiteljsku kuću i prateće objekte na području Bjelovara.

U više posebno izrađenih i prikrivenih prostora unutar drvene bačve u radionici, u lažnom krovu pseće kućice te u prostoru između stropa i krova radionice - pronađeno je ukupno 56,80 kilograma sitno rezanog duhana, 57.200 komada cigareta pakiranih u 2.860 paketića bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske te elektronička vaga.

Zapljena u Bjelovaru - 1 Foto: Carinska uprava

Zapljena u Bjelovaru - 3 Foto: Carinska uprava

Za pronađene duhanske proizvode nije na zakonit način obračunana i plaćena trošarina, niti je osoba mogla dokazati zakonito stjecanje i posjedovanje robe. Duhanski proizvodi i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti sukladno odredbama Zakona o trošarinama, objavila je Carinska uprava.

Zapljena u Bjelovaru - 2 Foto: Carinska uprava

Zapljena u Bjelovaru - 4 Foto: Carinska uprava

Protiv osumnjičene osobe bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu, dok će se Područnom carinskom uredu podnijeti i zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 16.229,92 eura.

Zapljena u Bjelovaru - 5 Foto: Carinska uprava

Pretraga je nakratko prekinuta jer su pronađeni predmeti "za koje se sumnjalo da predstavljaju kaznena djela iz nadležnosti policije". Kad su policijski službenici ishodili nalog Županijskog suda u Bjelovaru, nastavili su pretragu i pronašli ukupno 2.190,50 grama marihuane, više komada vatrenog i zračnog oružja, ručnu bombu, više od 5.000 komada streljiva različitih kalibara, veću količinu baruta, spremnike i dijelove oružja te pirotehnička sredstva. I ti su predmeti oduzeti.