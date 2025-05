Zbog fizičkog napada na suprugu, koji se dogodio u ranim jutarnjim satima 30. lipnja prošle godine, osuđen je jedan vlasnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa šireg zadarskog područja.

On je usred noći, bos i gol do pasa, trčao za suprugom po polju, gdje ju je srušio na tlo i počeo gušiti držeći je objema rukama za vrat i usta. U tom trenutku, žena je bila bosa, a sve je zatekla policija koja je pristigla na dojavu žrtve da je suprug tuče i da je pobjegla iz kuće.

Policajci su dojavu žene zaprimili oko 4.40 sati, a kad su stigli na mjesto događaja zatekli su upaljena svjetla i otvorena vrata kuće, u hodniku su uočili razbacane tepihe te su bezuspješno telefonom pokušali stupiti u kontakt s njom, piše Zadarski.

Potom su krenuli u potragu i kroz mrak i grmlje začuli povike žene "pusti me" i "upomoć", a zatim i muški glas: "šuti i budi tiho". Supružnike su zatekli iza grmlja – ženu bez obuće kako leži na zemlji, a uz nju muža, golog do pasa i bosog, s rukom na njenim ustima. Na upit što rade, muškarac je rekao da se - "vole i ljube", no žena je kazala da to nije istina i da je napada.

Jedan od policajaca je na sudu iskazao kako je žena na licu mjesta govorila da ju je optuženik tukao, da ju je tukao i prije, ali da je lagala da ga zaštiti, govoreći im i da će im pokazati "čvrke" po glavi, gdje ju je tukao.

Muškarac se u svojoj obrani branio tvrdnjom da ga je supruga lažno prijavila iz ljubomore jer je ostao vani bez mobitela. Ispričao je da je bio na rođendanu nećaka i otišao po cigarete, a da je supruga ozljede zadobila ranije tijekom dana kada je navodno pala u štali i udarila glavom o drvenu gredu. Dosta se ožuljala, pa su joj, kako je rekao, stavili ledeni oblog na lice. Istaknuo je kako mu je žao zbog tog nesporazuma. Rekao je kako je supruga po njegovom uhićenju odmah, ili sutradan, otišla povući svoju tužbu, ali joj to nije usvojeno. Istaknuo je kako se slažu i vole, te da supruzi nikada ne bi napravio nešto takvo. Dodao je k tome kako ne bi volio otići u zatvor, jer je - potreban obitelji.

No, medicinska dokumentacija i iskazi sudskog vještaka jasno su opovrgnuli njegovu verziju događaja. Optuženi je na kraju osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i osam mjeseci, s time da će deset mjeseci odslužiti odmah, dok se ostatak kazne od deset mjeseci neće izvršiti ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo. Riječ je o tzv. djelomično uvjetnoj osudi.