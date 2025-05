Tko su ljudi koji su napali Danku Derifaj? "Postoji li neka zakulisna igra, centri moći?"

Zdenko i Nihada Matešić godinama devastiraju prirodu na samoj obali rijeke Une. Kad su pokušali razgovarati s njima fizički su napali snimatelja Miroslava Bokana i novinarku Danku Derifaj.

Žena koja šamara novinarku je zaposlenica Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona. Poslije radnog vremena zajedno sa suprugom devastira okoliš preko granice. Mještani i članovi udruge koja je osnovana upravo sa ciljem da spase lokaciju Štrbačkog Buka od daljnjeg uništavanja kažu, oni rade što hoće.

"On nema apsolutno nikakvo pokriće za to što on tamo uzurpira Štrbački Buk i onda su njegove reakcije upravo zbog toga ishitrene i takve, bezobrazne, bahate, čak i na rubu da eskaliraju, pa kao i u vašem slučaju eskaliraju.

Mislim da sve to dovoljno govori o tome koliki je on zapravo vlasnik i koliko je on siguran u to što radi", govori Jovana Rašeta iz Buka, udruge za zaštitu Une, a na pitanje kako je sve to moguće kaža da je to zaista teško pitanje.

"Dakle, zaista vi kao građanin dolazite u situaciju da se morate zapitati, to je prosto prirodno da se zapitate. Šta se tu događa? Da li postoji nekakva zakulisna igra, da li postoje neki tajni centri moći? I vi polako uranjate u teoriju zavjere, da ne kažem. Što je paradoks, dakle, to su vrlo lako rješive stvari ovdje.

Da izađe inspekcija, pogledajte, vi čak i da imate vlasništvo nad određenom parcelom, dakle, kad ja kao osoba u Republici Hrvatskoj gradim kuću, ja moram imati sve dokumentirano, imati sve dozvole i sve papire da bi mogao početi sa izgradnjom objekta.

Ovdje vam se izvode kolosalni radovi, gdje se uništava, dakle, definitivno najvažnija točka na rijeci Uni, bezmjerne ljepote, kolosalni radovi, s prijetnjom da se zaista dođe do ekološke katastrofe i nema nikakve reakcije i nema nikakvih dokumentata. I pritom se sve radi na čestici koja kad vi uđete u katastar vidite da je to čestica vlasništva Republike Hrvatske. Šta se događa?", pita se Mićo Martinović iz Buka, udruge za zaštitu Une.

Prije gotovo dvije godine kad je Provjereno prvi put radilo priču o ovom uništavanju prirode od strane bahatog pojedinca svjedočili su im ljudi iz ovog kraja koji probleme gledaju desetljećima.

"Uzurpirano je, to znaju svi mještani Donjeg Lapca, to zna općina, zna policija, to zna Državni inspektorat koji sam na moju inicijativu zvao. Oni su rekli, e on to ne smije raditi, a ja sam pitao tko to da njemu kaže", izjavio je Vinko Selak, predsjednik Ribolovnog društva.

"Preko puta je zategao bodljikavu žicu, i ja kad sam se vraćao iz ribolova, srećom pa sam imao onu bateriju na glavi pa sam je primijetio, da je nisam imao ja bih se sav sasjekao na bodljikavu žicu. Ja sam to prijavio na policiju, i dečki su došli i naredili mu da maknu tu žicu", rekao je Duško Blanuša, ribar.

Ni tada nije želio razgovarati, zabranjivao je snimanje tvrdeći da smo prvo od njega trebali tražiti dozvolu, ali nam nije pokazao niti jedan dokument na osnovu kojeg svojata ovu lokaciju.

Na sam prilaz najvećem slapu na Uni postavio je ploču s natpisom imaginarnog parka koji je izmislio. Iz niza nadležnih institucija koje smo pitali potvrdili su da nema nikakvu podlogu da to radi. Ipak, on posjetiteljima naplaćuje ulaznice.

"Htio nam je naplatiti, tražio je pet eura, ja sam tražio potvrdu, rekao je da nema", ispričao je telefonski jedan turist.

Danas je situacija još gora. Na prilazu slapu vidljive su pripreme za postavljanje rampe. Na prilaznoj šetnici postavljeni su brojni prometni stupići, a na betoniranim temeljima postavljeni su rasvjetni stupovi, a našla se tu i miješalica za beton.

U prostor su posadili desetke biljaka i stabala koja uopće ne pripadaju ovom podneblju, kažu nam iz udruge. Naglašavaju da uopće ne žele ulaziti u njegove tvrdnje da je to njegovo vlasništvo, žele da institucije zaštite prirodu.

"Naš cilj naše udruge nije da mi otjeramo tog gospodina. Naš cilj je da se riješi to imovinsko pitanje i da se konačno podvuče crta da tko je ovdje vlasnik, pa ako i je on vlasnik, da svi ti radovi koje on dolje obavlja ne budu ilegalni, ne budu stihijski i ne budu kancerogeni kao što jesu. U smislu toga da mi kao udruga smatramo da je dolje počinjen ekocid. U svakom mogućem smislu u kojem se on može počiniti", izjavila je Nikolina Vilupek iz Buka, udruge za zaštitu Une.

Na prekrasnom mjestu, na samoj obali Štrbačkog Buka, ekipa Provjerenog zatekla je toliku količinu devastacije prostora da je nemoguće upotrijebiti neku drugu riječ nego uznemirujuće - koliko intervencija u prostoru je napravio Zdenko Matešić. Vrhunac svega, nakaradnosti njegove ideje, zamisli o preuređenju prirode je ploča koju je pričvrstio na stijenu i tom mjestu nadjenuo ime Trg Rijeke Une.

Iz Inspektorata su prije dvije godine odgovorili da vodna inspekcija do tada u dva nadzora nije utvrdila ništa sporno. U odgovoru na novi upit kažu da su obavili nadzor 2024. kad je ustanovljeno da koristi česticu u vlasništvu Republike Hrvatske, te sad izvanredni nadzor 2025., koji je ustanovio protuzakonite radove na čestici javnog dobra. Dodaju da je postupanje nadležnih inspekcija Državnog inspektorata kao i postupanje u suradnji s nadležnim tijelima u tijeku.

"Pazite, da glavni državni inspektor, dakle na koga su upućena, osobno na njega su upućena dokumenta, sa spiskom svega onoga i kronološkim redom svega što se događalo, nije bilo nikakve reakcije, iako je dokument upućen sa povratnicom i njihova obaveza zakonska u roku 30 dana da odgovore. Čak ni glavni državni inspektor nije odgovorio", rekao je Mićo Martinović iz Buka, udruge za zaštitu Une.

U protekle dvije godine Matešić je nepovratno promijenio vizuru obale. Usporedbom fotografija nekoliko godina unazad vidljivi su ozbiljni zahvati na stijenama uz sami rub Štrbačkog Buka. S bosanskohercegovačke strane je Nacionalni park iz kojeg godinama gledaju ovu nevjerojatnu devastaciju.

"Ako mi nekom iz Hrvatske trebamo reći da treba raditi svoj dio posla možemo. Ali je nekako logično da bi to trebala raditi vlast i nadležne institucije Vlade Republike Hrvatske. Ljudi jesu na svoju ruku i rade svašta, ali ovo je baš nešto što je preočito i predugo traje na naj, da kažem - elitnijem mjestu kada je u pitanju rijeka Una pa i sa strane Republike Hrvatske", izjavio je Alen Zulić, direktor Nacionalnog parka Una, BiH.

Na pitanje jesu li ikad čuli da Matešići miniraju i eksplozijama ruše brdo, iz BiH kažu da ne, ali da su nebrojeno puta čuli rad bagera, teške mehanizacije. Sve to vide nadzornici parka susjedne države, ali ne mogu ništa poduzeti jer se sve događa u Hrvatskoj.

"Mislim, kad se pogleda, pogotovo sa bosanske strane ili iz zraka, kad se vidi koliki dio stijene je tu već odlomljen, negdje svi shvaćamo da to nije moglo biti učinjeno samo nekakvim lopatama ili običnim oruđem. Tako da u pitanju jesu strojevi koje je on kako i na koji način dovozio, ne znamo. Očigledno je da nitko nije reagirao na to što je on radio.

Dakle, da je to sve prošlo pored institucija koje su trebali reagirati, a jedini koji reagiraju smo mi, obični ljudi, koje nitko ne čuje. To je zapravo najveći problem. I vrijeme. Dakle, on to radi već 15, možda i preko 15 godina. Dakle, vrijeme. Njegov najveći saveznik je vrijeme i pasivnost", izjavila je Jovana Rašeta iz Buka, udruge za zaštitu Une.

Prije dvije godine ekipa Provjerenog obratila se cijelom nizu institucija, a tada im iz DORH-a uopće nisu odgovorili, turistička inspekcija ga je kaznila jer naplaćuje ulaznice, ali su mu još 2009. dali 40 tisuća kuna da uredi šetnicu. Na upit Provjerenog na osnovu čega su mu to dali, odgovorili su da je natječaj završen, a dokumentacija izlučena u arhiv.

Iz nadležnih Ministarstava su rekli da se treba obratiti Inspektoratu, Inspektorat da ima u planu obići lokaciju. Iz Hrvatskih voda da su prijavili vodnoj inspekciji, iz HŽ-a da na tom djelu pruge nadležnost imaju Željeznice BiH. A njihova odgovornost je još jedna u nizu bizarnosti vezanih uz ovaj slučaj.

"Vezano za Vaš upit od 09.05.2025. godine, obavještavamo Vas da je Željeznicama FBiH poznato da osoba iz Vašeg navoda radi nedozvoljene radnje u pružnom pojasu na lokaciji Štrbački buk u mjestu Donji Štrbci uz rijeku Unu, ali je problem što nama od 01.01.2023. godine (ulaskom Republike Hrvatske u Šengenski prostor) nije dozvoljen prelazak državne granice i dolazak na predmetnu lokaciju. Točni su navodi iz Hrvatskih željeznica o postojećem Sporazumu prema kojem ŽFBiH održavaju taj dio pruge, međutim MUP RH ne dozvoljava njegovo provođenje", napisali su u odgovoru iz Željeznica BiH.

U međuvremenu, Zdenko Matešić na društvenim mrežama svog izmišljenog Narodnog parka Una Mamea Arboretum bizarnom čestitkom čestitao je Novu Godinu uz obrazloženje da je oslobodio zarobljenu stijenu.

Matešićima je zbog napada na novinarku Danku Derifaj određen istražni zatvor od 30 dana, a policija će podići optužnicu po službenoj dužnosti jer je napad na novinare kazneno djelo. Ekipa Provjerenog radi u interesu javnosti kao i osobe izabrane da vode resore koji se trebaju brinuti o javnom dobru.

Obratili su im se. Fotografije i snimke ove devastacije htjeli su pokazati ministrici zaštite okoliša Mariji Vučković i ministru graditeljstva Branku Bačiću, niti jedno se nije odazvalo na mailove, poruke i pozive. Iz njihovih ministarstava stigao je odgovor - ukratko - da se ekipa Provjerenog obrati Inspektoratu. A iz Državnog i Županijskog odvjetništva stiže informacija da vrše izvide.

