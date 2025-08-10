Usred dana brutalno likvidirano troje ljudi: Policija poznaje ubojicu, raspisana tjeralica

Trostruko ubojstvo dogodilo se u nedjelju u gradu Gnjilane, u istočnom dijelu Kosova.
Tri osobe su smrtno stradale, a dvoje je ranjeno nakon pucnjave iz vatrenog oružja koja se dogodila oko 12:30 u ulici Ibrahim Rugova. Kosovski mediji javljaju da su ubijeni otac i sin.
Prema navodima kosovske policije, glavni osumnjičeni za ovaj težak zločin je Mefail Shkodra, ime koje je otprije poznato policiji i javnosti.
Mefail Shkodra
Foto:
screenshot/Facebook
Sumnja se da je sukob izbio zbog lihvarstva, zbog kojeg je Shkodra uhićen i prošle godine.
Glasnogovornik policije za regiju Gnjilana Ismet Hashani, potvrdio je da je osumnjičeni u bijegu i da policijske jedinice intenzivno rade na njegovom uhićenju.
"Osumnjičeni za ovaj slučaj je muškarac, državljanin Kosova, poznat policiji, koji se trenutno nalazi u bijegu. Na mjesto događaja izašle su nadležne jedinice i državni tužitelj. Kosovska policija u suradnji s državnim tužiteljem, istražuje okolnosti ovog teškog slučaja", izjavio je Hashani.
Policija je raspisala tjeralicu za Mefailom Shkodrom i objavila njegovu fotografiju, pozivajući građane i medije na suradnju.
Otprije poznat policiji
Ovaj događaj nije prvi Shkodrin sukob sa zakonom. 2024. godine uhićen je tijekom velike akcije kosovske policije u tri regije, zbog kaznenih djela lihvarstvo i prisila.
Tada je u Gnjilanu policija uhitila Shkodru i još jednu osobu, dok je treća bila u bijegu.
Prema navodima Tužiteljstva u Gnjilanu, šteta koju su osumnjičeni nanijeli žrtvi iznosila je više od 600 tisuća eura.
Shkodra je postao poznat i putem društvenih mreža, gdje je objavljivao fotografije s luksuznim automobilima i pozirao uz visoke političke dužnosnike, uključujući premijera Albina Kurtija, predsjednicu Vjosu Osmani i gradonačelnika Prištine Përparima Ramu.
Mefail Shkodra
Foto:
screenshot/Facebook
Samo godinu dana nakon što je uhićen zbog lihvarstva, Shkodra se danas nalazi u središtu intenzivne potrage, osumnjičen za jedan od najtežih zločina koje je Gnjilane vidjelo posljednjih godina, javlja Gazeta Blic.