Usred dana brutalno likvidirano troje ljudi: Policija poznaje ubojicu, raspisana tjeralica

Trostruko ubojstvo dogodilo se u nedjelju u gradu Gnjilane, u istočnom dijelu Kosova.

Tri osobe su smrtno stradale, a dvoje je ranjeno nakon pucnjave iz vatrenog oružja koja se dogodila oko 12:30 u ulici Ibrahim Rugova. Kosovski mediji javljaju da su ubijeni otac i sin.

Prema navodima kosovske policije, glavni osumnjičeni za ovaj težak zločin je Mefail Shkodra, ime koje je otprije poznato policiji i javnosti.

Mefail Shkodra Foto: screenshot/Facebook

Sumnja se da je sukob izbio zbog lihvarstva, zbog kojeg je Shkodra uhićen i prošle godine.

Glasnogovornik policije za regiju Gnjilana Ismet Hashani, potvrdio je da je osumnjičeni u bijegu i da policijske jedinice intenzivno rade na njegovom uhićenju.

"Osumnjičeni za ovaj slučaj je muškarac, državljanin Kosova, poznat policiji, koji se trenutno nalazi u bijegu. Na mjesto događaja izašle su nadležne jedinice i državni tužitelj. Kosovska policija u suradnji s državnim tužiteljem, istražuje okolnosti ovog teškog slučaja", izjavio je Hashani.

Policija je raspisala tjeralicu za Mefailom Shkodrom i objavila njegovu fotografiju, pozivajući građane i medije na suradnju.

Otprije poznat policiji

Ovaj događaj nije prvi Shkodrin sukob sa zakonom. 2024. godine uhićen je tijekom velike akcije kosovske policije u tri regije, zbog kaznenih djela lihvarstvo i prisila.

Tada je u Gnjilanu policija uhitila Shkodru i još jednu osobu, dok je treća bila u bijegu.

Prema navodima Tužiteljstva u Gnjilanu, šteta koju su osumnjičeni nanijeli žrtvi iznosila je više od 600 tisuća eura.

Shkodra je postao poznat i putem društvenih mreža, gdje je objavljivao fotografije s luksuznim automobilima i pozirao uz visoke političke dužnosnike, uključujući premijera Albina Kurtija, predsjednicu Vjosu Osmani i gradonačelnika Prištine Përparima Ramu.

Mefail Shkodra Foto: screenshot/Facebook

Samo godinu dana nakon što je uhićen zbog lihvarstva, Shkodra se danas nalazi u središtu intenzivne potrage, osumnjičen za jedan od najtežih zločina koje je Gnjilane vidjelo posljednjih godina, javlja Gazeta Blic.