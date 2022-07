Leti, leti, leti – bankomat! Ruke na njegov spomen u staroj dječjoj igri ne bi danas ostale na stolu. Pa gotovo da i ne prođe tjedan, a da ne eksplodira barem jedan. Građani se pitaju ima li tome kraja i što ako se netko od njih zatekne u krivo vrijeme na krivom mjestu?

Letjeli su posljednjih mjeseci bankomati u zrak u Hrvatskoj više nego neke rijetke ptice. Dovoljno je već i samo preletjeti naslove u medijima, a da nije riječ o pretjerivanju pokazuju i policijski podaci.

Pljačke bankomata u medijima (Foto: DNEVNIK.hr)

U Hrvatskoj je krajem prošle godine građanima na raspolaganju bilo oko 5.000 bankomata što je više u odnosu na države s većim brojem stanovnika poput Švedske, Slovačke, Danske… Uspoređujući broj bankomata na 10.000 stanovnika Hrvatska ima najveći omjer u Europskoj uniji (12,7) što ukazuje na to da su bankomati dostupni na velikom broju lokacija klijentima banaka u Hrvatskoj.

Njihov sadržaj plijen je kojega bi se mnogi rado dočepali – po bilo koju cijenu. Nerijetki su i pokušali, s onu stranu zakona.

Sve više pokušaja provala u bankomate

Provale u bankomate spadaju u kaznena djela teške krađe, a iako iz MUP-a za DNEVNIK.hr ističu da su prisutne na području Hrvatske već duži niz godina, potvrđuju da je u posljednje vrijeme došlo do njihova porasta.



Tijekom 2021. izvršeno je ukupno 79 kaznenih djela, od čega je 55 kaznenih djela ostalo u pokušaju, dok su 24 kaznena djela dovršena. Tijekom 2022. do 1. srpnja ove godine izvršeno je ukupno 49 kaznenih djela - 25 je ostalo u pokušaju, dok su 24 kaznena djela dovršena, što u odnosu na isti period lani odnosno prvih šest mjeseci 2021. predstavlja porast od 58,06 posto, odnosno izvršeno je 18 kaznenih djela više.



Nakon što su se dosadašnje mjere zaštite bankomata pokazale nedovoljno učinkovitima, a zbog povećanja trenda napada na bankomate, najčešće putem različitih eksplozivnih sredstava i povećanja rizika zbog uvođenja eura donesen je novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija. Inače, Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja Europske unije (EU) koja je obvezu zaštite bankomata regulirala kroz Zakon, a on je na snazi od svibnja prošle godine.

Kako doskočiti lopovima? Ima rješenja

Cilj Zakona je ''podizanje razine zaštite u bankarsko-novčarskom poslovanju uvođenjem obveze elektrokemijske zaštite novca i korištenjem kvalitetnih, certificiranih rješenja i opreme te time smanjenje napada na bankomate i umanjenje rizika za građane i imovinu'', istaknula je za DNEVNIK.hr predsjednica Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti Hrvatske gospodarske komore (HGK) Lidija Stolica.

''Nakon aktivacije elektrokemijske zaštite pri napadu unutar bankomata se trajno bojom označe novčanice i postaju neupotrebljive. Takve novčanice ne mogu se koristiti ni u uplatnim uređajima. Uređaji će prepoznati da je na novčanici boja i izbacit će je. Elektrokemijska zaštita koja se nalazi unutar bankomata aktivirat će se na bilo kakvu ugrozu ili napad'', objasnila je Stolica.



Ilustracija (Foto: Slaven Branislav Babic / PIXSELL)

''Banke su već niz godina ulagale znatna sredstva u sigurnost bankomatske mreže te su bankomati opremljeni najmodernijim sigurnosnim sustavima koji u kombinaciji s elektrokemijskom zaštitom onemogućavaju kriminalne radnje i štite sigurnost građana i imovine u najvećoj mogućoj mjeri'', istaknuli su iz Hrvatske udruge banaka (HUB) za DNEVNIK.hr.



''Obaveza banke je na vidnom mjestu označiti da se bankomat štiti na taj način, odnosno oglasiti potencijalnom počinitelju upozorenje da će se sustav aktivirati po svakom pokušaju nasilnog prodora u uređaj s ciljem otuđenja novca'', dodaju iz MUP-a.



U roku tri godine stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona poslovni subjekti, koji se bave bankarskim poslovanjem obvezni su ugraditi elektrokemijsku zaštitu u bankomate, a iz MUP-a ističu da je ugradnja u intenzivnom postupku: ''Potvrđuju to dva slučaja kaznenih djela na bankomatima u kojima se uslijed eksplozije u bankomatu aktivirala elektrokemijska zaštita i obojala novčanice te je tako obojan novac postao neupotrebljiv za počinitelja''.



Eventualna pojava obojanih novčanica u javnom opticaju – primjerice u trgovinama ukazuje na kriminalno podrijetlo novca, a ovako izgledaju obojane novčanice.

Obojani novac (Foto: DNEVNIK.hr)



Dovodi to do zaključka da su sistemi zaštite koji se uvode u Hrvatskoj učinkoviti i da će se smanjiti napadi na bankomate, uvjerena je zaštitarska struka, a i statistike iz država Unije pokazuju povećanje napada na bankomate koji nisu adekvatno zaštićeni.

''Stoga, možemo samo uzeti kao pretpostavku da je ovo povećanje broja napada u 2022. upravo zbog toga što napadači znaju da se ugrađuje elektrokemijska zaštita i intenzivno napadaju bankomate koji još nisu zaštićeni. Vjerujemo da će broj napada značajno padati kako se broj zaštićenih bankomata povećava jer to su pokazala iskustva i u drugim europskim zemljama gdje je uvedena praksa ugradnje ovakvih sustava i broj napada je sveden na minimum'', istaknula je Stolica.

Slijedi nova ''sječa'' bankomata?

Zbog troškova povezanih sa sigurnošću banke su prošle godine prijetile ''sječom'' bankomata, a danas za DNEVNIK.hr iz HUB-a navode da su ''banke već niz godina ulagale znatna sredstva u sigurnost bankomatske mreže te su bankomati opremljeni najmodernijim sigurnosnim sustavima koji u kombinaciji s elektrokemijskom zaštitom onemogućavaju kriminalne radnje i štite sigurnost građana i imovine u najvećoj mogućoj mjeri''.



Banke, dodaju, ''redovito provode analize o učestalosti i efikasnosti korištenja bankomata na pojedinim lokacijama te ovisno o tome i vlastitoj poslovnoj politici donose odluku o proširenju ili smanjenju bankomatske mreže''.



''Trošak uvođenja aktivne elektrokemijske zaštite procjenjuje se na ukupno 25 milijuna eura što utječe na smanjenje broja bankomata na lokacijama gdje su i sada na rubu isplativosti zbog neučestalog korištenja. S obzirom na brojnost bankomata u Hrvatskoj investicije u aktivnu elektrokemijsku zaštitu su izrazito velike i zahtijevaju određenu optimizaciju bankomatske mreže. Zajednički cilj je unaprijediti razinu zaštite bankomata, ali i sačuvati postojeću bankomatsku mrežu koja će biti važna u razdoblju uvođenja eura. Shodno tome, banke vode brigu o potrebama svojih klijenata te će osigurati da imaju na raspolaganju dovoljnu količinu bankomata i pristup gotovini'', poručili su iz HUB-a.



''Sigurnost građana je na prvom mjestu, pa zatim imovina'', ističe Stolica i zaključuje: ''Ono najvažnije je ipak ljudski život koji trebamo štititi i da netko ne strada prolazeći ''baš'' u blizini bankomata koji je napadnut''.

''Black box'' lopovima je draga

MUP, međutim, upozorava da su iz aspekta zadovoljavajućeg načina zaštite osoba i imovine te poštivanja zakonskih odredbi ovi aktivni sustavi zaštite svakako značajni u prevenciji kaznenih djela teških krađa, ali i drugih napada: ''Posebice bismo tu naglasili upade u software putem tzv. ''black box'' metode – odnosno počinitelji izrežu/rastale/izbuše dio maske bankomata kako bi omogućili pristup kablovima instaliranim unutar bankomata''.

''Osim toga, pod ''black box'' napadima podrazumijevamo i otključavanje maske bankomata te otvaranje bankomata radi pristupanja kablovima. Nakon toga počinitelji korištenjem softwarea bankomatu daju nalog za isplatu i tako otuđe sav novac koji se nalazio u bankomatu pa su materijalne štete vrlo visoke'', objasnili su za DNEVNIK.hr iz MUP-a.



U Hrvatskoj su prvi ''black box'' napadi otkriveni 2016. godine, a dosad je otkriveno 30 ovakvih slučajeva napada koji su izvršeni u šest serija. Uhićene su tri skupine počinitelja od koji su dvije skupine bili rumunjski državljani, a jedna skupina ruski državljani. Sve serije ''black box'' napada u Hrvatskoj bile su dijelovi većih serija napada širom Europe.



''Uglavnom se radi o grupama od više počinitelja, a ova vrsta kaznenih djela egzistira na području EU-a duži niz godina, a kod nas je postala aktualna u zadnjih pet godina. Trend izvršenja ove vrste kaznenih djela u nekim članicama Unije, kao i kod nas, je u porastu. Radi se o metodi napada koja je također ''u trendu“ te se ovakav napad može spriječiti aktivacijom zaštitnog sustava'', ističu u MUP-u uz napomenu da se policija ozbiljno bavi počiniteljima ovih kaznenih djela.



Ilustracija (Foto: Slaven Branislav Babic / PIXSELL)



Neke istrage već su uspješno završile, naime, nakon što je krajem prošle godine razotkrivena šesteročlana banda koja je vojnim eksplozivom i ''lopatom'' razvaljivala bankomate po Hrvatskoj i tako ukrala gotovo dva milijuna kuna, i u dosadašnjem dijelu ove godine policija je razotkrila još neke koji su raznim metodama pokušavali eksplozijama ukrasti novac iz bankomata.



Brzom akcijom policije prije nekoliko dana su uhićena trojica muškaraca i prijavljena za provale u bankomate i dovođenje u opasnost života i imovine.



No sve to, kako se čini, zasad još uvijek nije dovoljno da bi neke odvratilo od kriminalnog nauma pa je tako u Zagorju prije par dana organizirana banda raznijela bankomat, a onda je uslijedila drama: upali su u policijsku zamku, odjekivali su pucnji, pljačkaš je policajca vozio na haubi...



Odgovor policije je i dalje isti - potrebna zaštita je elektrokemijska, jedna od banaka osigurala je njome svoje bankomate na 90 posto lokacija i više nisu meta pljačkaša.