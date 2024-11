Dvadesetpetogodišnji muškarac, koji je ovoga tjedna u Indiji proglašen mrtvim, probudio se uoči svog kremiranja, piše Fox News.

Rohitash Kumar (25), koji je gluhonijem, proglašen je mrtvim u bolnici u saveznoj državi Rajasthan na sjeverozapadu Indije i to bez obavljanja obdukcije, navodi The Times of India.

Nakon što je uoči kremiranja u četvrtak poslijepodne postalo jasno da je Kumar živ, obitelj ga je navodno vratila u bolnicu, gdje je preminuo rano ujutro u petak.

Tri liječnika koji su proglasili Kumara mrtvim u bolnici u Bhagwan Das Khetanu suspendirana su, izvijestile su novine.

Prema navodima Daily Maila, koji se poziva na agenciju AFP, Kumar je pretrpio epileptični napadaj. Liječnici su pokušali oživljavanje, ali su ustanovili zatajenje srca.

"Situacija nije daleko od čuda", rekao je svjedok sa sprovoda za lokalni medij ETV Bharat. "Svi smo bili u šoku. Proglašen je mrtvim, a tamo je disao i bio je živ", dodao je.

Ramavtar Meena, vladin dužnosnik u okrugu Jhunjhunu u Rajasthanu, nazvao je incident "ozbiljnim nemarom."

"Poduzet ćemo mjere protiv odgovornih. Također će se detaljno istražiti način rada liječnika", izjavio je, dodavši da će posebni odbor istražiti slučaj.

