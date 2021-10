Izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija propisano je da se bankomati štite sustavom elektrokemijske zaštite, a to će za banke značiti ulaganje od oko 25 milijuna eura za ugradnju novih sustava u bankomate pa je vjerojatno da će one zbog troška ukidati određen broj bankomata.

Hrvatska ima najveći broj bankomata po glavi stanovnika u Europi. Ima ih ukupno čak 5.500 u Hrvatskoj.

Zid plača, tako neki zovu bankomat jer, kako kažu, dođeš kraj njega i plačeš jer nema novca. Ali kad je novac hitan, nema boljeg od bankomata. A ima ih milijun, na svakom koraku.

No, teško će se to održati, naime, banke će zbog sigurnosti od krađe novca iz bankomata morati uvesti elektrokemijsku zaštitu. Značilo bi to kombinaciju alarma i kemijskog bojenja novca. Novac se prilikom svakog pokušaja pljačke i provale bankomata automatski uništi bojom koja se nalazi unutra, a pritom se upali i dojavni alarmni sustav.

No, to košta, i to u startu za sve hrvatske bankomate oko 25 milijuna eura pa bi banke lako mogle ići u smanjenje broja bankomata.

Građani su zabrinuti: "Navikla sam da ih ima na svakom koraku i onda se osjećam komotno, ne moram misliti gdje ću uzeti svoj novac. To će sigurno biti problem", smatra Kata Čarić.

A iako danas svi većinom plaćaju karticama i drugim elektronskim oblicima plaćanja, kod frizera, na tržnici, u kafiću… svi ipak žele vidjeti novčanice.

U posljednje dvije godine lopovi su raznijeli i opljačkali više od 70 bankomata. No njihovo dizanje u zrak pljačkašima se više neće isplatiti

Drama u Donjoj Bistri: Usred noći lopovi raznijeli bankomat

Povratak na šaltere stvorio bi gužvu, pogotovo jer je zbog korone ograničen broj ljudi i čeka se ispred poslovnica.

U Hrvatskoj udruzi banaka (HUB) kažu da još pregovaraju kako bi im se omogućilo da zadrže samo pasivni sustav zaštite uništavanja novca bojom, a ne i skuplji aktivni alarmni sustav. Ako ne uspiju, vjerojatno je da će ukidati bankomate na manje prometnim mjestima.

