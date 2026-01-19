Ministar u šoku nakon stravične nesreće: "Ovo je čudno, vrlo čudno"

Teška nesreća u kojoj je stradalo 39 ljudi dogodila se oko 360 kilometara južno od Madrida. Stražnji dio jednog vlaka na ravnom dijelu pruge iskočio je iz tračnica i ušao u suprotni kolosijek. Tada je naišao drugi vlak i nakon sudara iskočio iz tračnica niz željeznički nasip.

Sindikat španjolskih strojovođa prije nekoliko mjeseci izrazio je zabrinutost zbog stanja nekih pruga i tražio smanjenje brzine vlakova. Uzrok nesreće se istražuje.

"Neki su ljudi bili dobro, a drugi su bili jako loše. Imali smo ih pred sobom i mogli ste ih vidjeti kako umiru, a niste mogli ništa učiniti", izjavila je Ana, jedna od putnica.

Španjolski ministar transporta Oscar Punete izrazio je začuđenost zbog uzorka nesreće.

"Nesreća je iznimno neobična. Dogodila se na ravnom dijelu pruge. Svi željeznički stručnjaci koji su danas bili ovdje u ovom centru i oni s kojima smo se mogli konzultirati iznimno su iznenađeni nesrećom jer, kao što rekoh, čudno je, vrlo čudno. Vrlo je teško objasniti u ovom trenutku."