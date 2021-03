Izdvojili smo najvažnije detalje iz intervjua princa Harryja i Meghan Markle s Oprom Winfrey.

Dugo iščekivani intervju Meghan Markle i princa Harryja s Oprom Winfrey podigao je veliku prašinu u javnosti i još dugo će se pričati o svemu što su u njemu rekli.

Slavni par otkrio je brojne šokantne detalje njihovom odnosu s kraljevskom obitelji i životu na dvoru, a s voditeljicom su podijelili i nekoliko lijepih informacija koje su dosad čuvali u tajnosti. U nastavku smo izdvojili najvažnije detalje iz intervjua koji je uz televizore prikovao milijune gledatelja i koji su mnogi već proglasili intervjuom desetljeća:

O tajnom vjenčanju

Supružnici su u intervjuu otkrili da su se tri dana prije svojeg raskošnog vjenčanja, koje je 19. svibnja 2018. pratio cijeli svijet, vjenčali u tajnosti.

"Znate, tri dana prije našeg vjenčanja, mi smo se vjenčali. Nitko to ne zna. Nazvali smo nadbiskupa i samo rekli: 'Gledajte, ova stvar, ovaj spektakl, to je za svijet, no mi želimo nešto samo za nas'", ispričala je Meghna.

"Samo nas troje", dodao je Harry.

O odnosu Meghan i Kate

Britanski mediju su se uoči njihova vjenčanja raspisali o tome kako je Meghan rasplakala svoju šogoricu Kate Middleton, što je ona negirala i u intervjuu iznijela svoju stranu priče.

"Ne, ne. Dogodilo se obrnuto. I to ne kažem kako bih nekoga omalovažavala jer tjedan prije vjenčanja bio je zaista naporan. Ona je zbog nečega bila uznemirena, ali ispričala se kasnije zbog svega. Problem je nastao oko haljina za djevojčice koje su me pratile na vjenčanju, to me rasplakalo i zaista me povrijedila. No, donijela mi je cvijeće i poruku s isprikom. Učinila je ono što bih ja učinila da znam da sam nekoga povrijedila, samo da preuzmem odgovornost za to. To zapravo i nije bio sukob i mislim da nije fer zbog nje ulaziti u detalje toga jer se ispričala", zaključila je Meghan.

Oprah je u intervjuu upitala Meghan zašto misli da su se mediji drugačije odnosili prema njoj i vojvotkinji Kate.

"Ne znam zašto. Čini mi se da su nas uporno pokušavali prikazati kao heroinu i negativku", odgovorila joj je Meghan.

O rasizmu

Dio koji intervjua koji je izazvao najviše reakcija javnosti svakako je bio taj u kojem je Meghan otkrila kako je jadnog člana obitelji brinulo hoće li boja kože njenog i Harryjevog sina Archieja biti pretamna jer je ona miješane rase i majka joj je Afroamerikanka. Dodala je i kako je malenom uskraćena titula princa i 24-satno osiguranje.

"Kada sam bila trudna, Harry je imao razgovor u četiri oka. Rečeno mu je da Archieju neće biti ponuđena sigurnost i da neće dobiti titulu, ali i da će možda biti pretaman kada se rodi. Mislim da bi ostali detalji mogli biti jako štetni za obitelj", izjavila je Meghan, no nije htjela otkriti o kojem je članu kraljevske obitelji riječ.

O suicidalnim mislima

U najšokantnijem dijelu intervjua Meghan je priznala da je razmišljala o oduzimanju vlastitog života kada je bila u petom mjesecu trudnoće s Archiejem. Dodala je i kako je potražila pomoć u Odjelu za ljudske resurse u Palači, ali nije ju dobila jer nije bila jedna od službenih zaposlenica.

"Znala sam da ću to učiniti ako se nekome ne povjerim. Jednostavno više nisam željela živjeti, to je bila vrlo jasna i konstantna misao. Znala sam i da moram negdje potražiti pomoć jer se nikada prije tako nisam osjećala. No rečeno mi je da ju ne mogu dobiti jer to neće biti dobro za instituciju"; ispričala je.

Prisjetila se i jednog događaja na koji je morala ići netom nakon što je Harryju priznala da više ne želi živjeti i naglasila kako je fotografije s tog događaja progone i sada.

O životu na kraljevskom dvoru

Meghan je život u palači usporedila sa "zaključavanjem" svijeta zbog pandemije koronavirusa jer joj je bio zabranjen i običan odlazak na ručak s prijateljima. Otkrila je i da nije smjela govoriti što je htjela ni donositi vlastite odluke.

O novoj bebi

Par je u intervjuu otkrio spol svojeg drugog djeteta kao i da kada bi Meghan trebala roditi.

"Curica je. Jednostavno sam zahvalan. Imati dijete bilo kojeg spola je nevjerojatno. No imati dječaka i djevojčicu, mislim što više možeš tražiti? Sada imamo svoju obitelj, imamo nas četvero i naša dva psa", otkrio je Harry, a Archie bi sestru trebao dobiti na ljeto.

O uskraćivanju zaštite i financijske potpore

Princ je otkrio da ga je početkom 2020. godine obitelj prestala financirati i da su zato morali potpisati milijunske ugovore s Netflixom i Spotifyem jer se dotad morao osloniti na trošenje nasljedstva od pokojne majke. U isto im je vrijeme ukinuto i osiguranje.

"Te dogovore je predložio netko drugi u trenutku kad me moja obitelj financijski ostavila bez ičega i morao sam priuštiti osiguranje za nas dvoje. Imao sam samo novac koji mi je moja majka ostavila i bez njega ne bismo mogli učiniti ovo", ispričao je princ Harry.

Otkrio je i da je glumac i redatelj Tyler Perry, u čijoj su vili vrijednoj 18 milijuna dolara na Beverly Hillsu prvo boravili, platio za osiguranje dok su živjeli u njegovom domu.

O odnosu s kraljevskom obitelji

Harry je otkrio kako mu je njegov otac Charles prestao odgovarati na pozive nakon što su se on i Meghan službeno odrekli svojih kraljevskih titula te da je došlo i do raskola odnosa s njegovim bratom Williamom.

"Volim Williama svim svojim bićem. On je moj brat i zajedno smo prošli kroz pakao i to nam je zajedničko iskustvo. Ali mi smo na različitim putevima. Moja me obitelj doslovno financijski isključila, a Meghan su sugerirali da se bavi glumom jer nije bilo dovoljno novaca za nju. I prije nego što smo se vjenčali, postojali su znakovi da će ovo biti teško", izjavio je Harry.

Dodao je i kako je s ocem tek počeo ponovno razgovarati nakon što je otišao iz Velike Britanije, ali da moraju još puno raditi na svom odnosu.

"Osjećao sam se kao da me iznevjerio, jer prolazio je kroz sličnu situaciju kao i ja. Zna kakva je to bol, a Archie je njegov unuk. Uvijek ću ga voljeti, ali nanio mi je puno boli. No poboljšanje tog odnosa ostat će mi prioritet"

O princezi Diani

Neizbježno je bilo dotaknuti se i Harryjeve majke, pokojne princeze Diane.

"Majka bi sada bila ljuta što sam morao napustiti obitelj, ali predosjetila bi da se to sprema. Sve što bi ikada željela je to da smo mi sretni", izjavio je Harry. Meghan je otkrila i da joj je najbolja prijateljica pokojne princeze pružila podršku kada joj je to bilo najpotrebnije, a Diani je tijekom intervjua odala počast i jednim komadom nakita.

U Meghaninom dolasku u kraljevsku obitelj

Meghan je otkrila kako je u kraljevsku obitelj ušla vrlo naivno te da nije istraživala detalje o njezinim članovima niti o svom tada budućem suprugu.

"Krenula sam u to sve jako naivno, nisam puno znala o kraljevskoj obitelji. To nije bilo nešto o čemu smo kod kuće razgovarali ili nešto što smo pratili. Nisam u potpunosti razumjela, kakav je to posao i što to točno znači. Mislim da ljudi u Americi to sve zamišljaju više kao bajku jer lako je imati takvu sliku koja je daleko od stvarnosti. I to je ono što je zaista nezgodno jer su se tijekom posljednjih nekoliko godina, ta početna percepcija i stvarnost toliko razlikovale da to nikako ne mogu ni objasniti ljudima", izjavila je Meghan.

Harry i Meghan naglasili su i kako je ovo bio njihov posljednji istup što se tiče odnosa s britanskom kraljevskom obitelji i da su morali reći svoje mišljenje, ali sada žele krenuti dalje.