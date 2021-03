Nakon što su princ Harry i Meghan Markle otkrili Opri WInfrey da je jedan član kraljevske obitelji brinuo zbog boje kože njihova sina Archieja, na Twitteru su krenula nagađanja o kome je riječ.

Na društvenim mrežama ne prestaje se pričati o intervjuu princa Harryja i Meghan Markle s Oprom Winfrey.

Slavni par iznio je brojne nepoznate i šokantne detalje o kraljevskoj obitelji i njihovim odnosu s njima, među ostalim i to da se netko u obitelji brinuo hoće li boja kože njihova sina Archieja biti pretamna jer je Meghan mješovite rase i majka joj je Afroamerikanka. Dodala je i kako je malenom uskraćena titula princa i 24-satno osiguranje.

"Kada sam bila trudna, Harry je imao razgovor u četiri oka. Rečeno mu je da Archieju neće biti ponuđena sigurnost i da neće dobiti titulu, ali i da će možda biti pretaman kada se rodi. Mislim da bi ostali detalji mogli biti jako štetni za obitelj", izjavila je Meghan no nije htjela imenovati s kim je Harry razgovarao što je na Twitteru potaknulo nagađanja o kojem je članu obitelji riječ. Jedan se posebno izdvojio.

Harry is also not sharing who asked about Archie’s skin tone so I am putting my money on Charles. — Mia Farraday (@miafarradaily) March 8, 2021

IT WAS PRINCE CHARLES WHO ASKED ABOUT ARCHIE’S SKIN TONE OK?!



CHARLES DID IT #OprahMeghanHarry — Jessica Fyre 💫 (@TheJessieWoo) March 8, 2021

Well, Diana said that Charles didn't like to hear that Harry was ginger. So of course they would freak out with the possibility of dark skin. — Juliana Felzke (@JuFelzke) March 8, 2021

"Harry ne želi otkriti s kim je razgovarao oko Archiejeve boje kože, kladim se da je princ Charles", "Diana je rekla da se Charlesu nije sviđalo što je Harry crvenokos pa je sigurno i on brinuo zbog tamne kože", "Ja se kladim na Charlesa ili Camillu", "Sto posto sam uvjeren da se Charles brinuo oko Archiejeve boje kože", samo je dio brojnih tweetova u kojem je za rasizam u obitelji prozvan princ Charles, a često se spominje i ime njegove supruge Camille.

Neki su spomenuli i princa Williama te vojvotkinju Kate, a zanimljivo je da najmanje njih vjeruje kako se radilo o kraljici Elizabeti.

Uz optužbe o rasizmu, javnost je posebno šokiralo i Meghanino priznanje da je, dok je bila trudna s Archiejem, imala suicidalne misli. Otkrila je i kako je potražila pomoć u Odjelu za ljudske resurse u Palači, ali nije ju dobila jer nije bila jedna od službenih zaposlenica. Dodala je i da je iz tog vremena posebno progone fotografije s jednog događaja u Royal Albert Hallu netom prije kojeg je Harryju priznala da više ne želi živjeti.

Par je otkrio i da ih je kraljevska ostavila bez ikakve financijske potpore kada su odselili u SAD što ih je nagnalo da sklope ugovore sa streaming servisima Netflix i Spotify.

Iznenadili su i priznanjem da su se zapravo vjenčali na tajnoj ceremoniji tri dana prije raskošnog vjenčanja koje je pratio cijeli svijet.

Najljepša vijest koju su podijelili u intervjuu je ta da će dobiti kćer, a otkrili su i da bi Meghan trebala roditi na ljeto.