U jednom od najiščekivanijih intervjua Meghan Markle je, između ostalog, ispričala i kako se za princa Harryja zapravo udala tri dana prije raskošnog vjenčanja 19. svibnja 2018., a ceremoniju je vodio nadbiskup od Canterburyja.

Princ Harry (36) i Meghan Markle (39) vjenčali su se 19. svibnja 2018., a taj se događaj iščekivao mjesecima i cijeli svijet je pratio raskošnu kraljevsku ceremoniju.

No supružnici su u ekskluzivnom intervjuu kod Oprah Winfrey na CBS-u otkrili da su se tri dana prije izgovaranja zavjeta pred brojnom javnosti vjenčali u tajnosti. Par je to učinio u dvorištu kraljevske obitelji, a ceremoniju je održao nadbiskup od Canterburyja.

Meghan je ispričala da nitko nije znao za njihovo vjenčanje na kojem su izmijenili zavjete koje su samo oni čuli. Istaknula je da se 19. svibnja održao spektakl za svijet, a ovo je bilo za njih dvoje.

No pravila Engleske crkve o vjenčanjima su stroga i zahtijevaju barem dva svjedoka. Usto, javnost treba imati neograničen pristup mjestu gdje se održava bilo koja svadbena ceremonija kako bi tko god to želi, mogao priložiti valjani razlog protiv braka. Nije jasno je li nadbiskup od Canterburyja, poglavar Engleske crkve, zaobišao ta pravila.

"Znate, tri dana prije našeg vjenčanja, mi smo se vjenčali. Nitko to ne zna. Nazvali smo nadbiskupa i samo rekli: 'Gledajte, ova stvar, ovaj spektakl je za svijet, no mi želimo našu uniju između nas'", ispričala je Markle. Supružnici su zavjete s tajne ceremonije uokvirili i drže ih u svojoj vili vrijednoj 14.5 milijuna dolara u kalifornijskom Montecitu.

Harry se našalio dok je Meghan objašnjavala Oprah da su samo oni i nadbiskup čuli zavjete. "Samo nas troje, samo nas troje", zapjevao je dobro raspoloženi princ.

Nije poznato je li za tajnu ceremoniju ipak znao netko od članova kraljevske obitelji. U to vrijeme par je živio u Kensingtonskoj palači u kući Nottingham Cottage gdje su se i zaručili.

Markle je objasnila da je osjećala da raskošno vjenčanje, kojem su nazočili mnoge zvijezde među kojima je bila i Oprah, nije bilo za nju i Harryja. Istaknula je i da nije bila posebno nervozna prije velikog događaja i da je spavala cijelu noć prije, a prije nego se uputila u Kapelu sv. Georgea u Windsoru poslušala je pjesmu "Chapel of Love" benda The Dixie Cups.

Prijenos vjenčanja su gledali milijuni diljem svijeta, a par je imao 600 gostiju.

"Sjećam se sjedenja u kapeli, usput hvala na pozivu. Sjećam se tog magičnog osjećaja koji nikad prije nisam osjetila. Činilo se kao da plutate do oltara", ispričala je Oprah kako je njoj izgledao veliki događaj.

"Puno sam razmišljala o ovome jer je bilo kao da imam izvantjelesno iskustvo, ali kojeg sam bila jako svjesna. I to je jedini način na koji to mogu opisati jer sam noć prije cijelu prespavala što je samo po sebi čudo. Bili smo oboje unaprijed jako svjesni da to nije naš dan. Ovo je bio dan planiran za svijet", nadovezala se Meghan.

Dotaknula se i teme o kojoj se govorilo u javnost, a to je da se njezina šogorica Kate Middleton rasplakala zbog razmirice o haljinama za djevojčice koje su nosile cvijeće. "Je li bilo situacije u kojoj je možda Kate plakala? Ili zbog koje je mogla plakati?", upitala je Oprah.

"Ne, ne. Dogodilo se suprotno. I negovorim to da bih omalovažavala nekog jer bio je to težak tjedan oko vjenčanja. Bila je uznemirena zbog nečeg i ispričala se. Donijela mi je cvijeće i napisala ispriku. I učinila je nešto što bih i ja da sam povrijedila nekog, preuzela je odgovornost za to", istaknula je Markle.

Dodala je da ju je šokiralo što je izašlo drugačije u javnost, da je Kate plakala, a ne ona.

"Nekoliko dana prije vjenčanja bila je uznemirena zbog haljina od djevojčica koje nose cvijeće i to je zaista povrijedilo moje osjećaje. Trudila se biti puna potpore uz sve što se događalo s mojim ocem i drugo. To nije bio sukob i zapravo mislim da... Mislim da nije pošteno da idem u detalje toga jer se ispričala. Ono što je bilo teško je što su me krivili za nešto što nisam učinila nego se dogodilo meni. I ljudi koji su sudjelovali u organizaciji vjenčanja su dolazili i govorili: 'Znamo da se ovo nije dogodilo. Ne moramo im reći što je zaista bilo'", prisjetila se Meghan.