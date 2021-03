Meghan Markle i princ Harry su u intervjjuu s Oprom Winfrey otkrili šokantne detalje odnosa s kraljevskom obitelji i života na dvoru.

Jedan od najiščekivanijih intervjua u posljednjih nekoliko godina, onaj s princem Harryjem i Meghan Markle koji su snimili sa slavnom voditeljicom Oprah Winfrey konačno je emitiran, a desecima milijunima gledatelja diljem svijeta otkrivene su neke dosada nepoznate i šokantne činjenice.

Meghan je tako u prvom dijelu razgovora s Oprom na rubu suza ispričala kako je imala sucidalne misli kada je bila trudna s prvim djetetom, sinom Archiejem i da je Harryju rekla kako više ne želi živjeti.

Par je otkrio i da sada čekaju djevojčicu koja na svijet treba stići na ljeto, da su prekinuli sve odnose s Harryjevim ocem princom Charlesom te su britansku kraljevsku obitelj otvoreno optužili za rasizam. Točnije, Harry je izjavio kako je Charles prestao odgovarati na njegove pozive nakon što sto su se on i Meghan službeno odrekli svojih kraljevskih titula te da je došlo i do raskola odnosa s njegovim bratom Williamom, dok je Meghan potvrdila da je jedan od članova obitelji bio zabrinut da će Archiejeva koža biti pretamna kada se bude rodio, no nije ga imenovala.

Ono najšokantnije priznanje, da je razmišljala o oduzimanju vlastita života, Meghan je opisala pred cijelim svijetom i priznala da se to dogodilo u siječnju 2019. godine kada je bila u petom mjesecu trudnoće. Dodala je i kako je potražila pomoć u Odjelu za ljudske resurse u Palači, ali nije ju dobila jer nije bila jedna od službenih zaposlenica.

U dvosatnom intervjuu Meghan i Harry su priznali kako su s planiranjem Megxita počeli već šest mjeseci nakon vjenčanja 2018. godine, a ona je život u Palači usporedila sa "zaključavanjem" svijeta zbog pandemije koronavirusa jer je joj je bio zabranjen i običan odlazak na ručak s prijateljima.

Kaže kako je vjerovala da će za sve biti bolje ako njezin život završi.

"Znala sam da ću to učiniti ako se nekome ne povjerim. Jednostavno više nisam željela živjeti, to je bila vrlo jasna i konstantna misao. Znala sam i da moram negdje potražiti pomoć jer se nikada prije tako nisam osjećala. No rečeno mi je da ju ne mogu dobiti jer to neće biti dobro za instituciju.

Prisjetila se i noći kada je morala otići na jednu od dobrotvornih akcija u Royal Albert Hallu te da ju te fotografije i dalje proganjaju, a rekla je da je kasnije kontaktirala jednu od najboljih prijateljica pokojne princeze Diane jer od nikoga nije dobila podršku.

Princ je također objasnio da ga je početkom 2020. godine obitelj prestala financirati i da su zato morali potpisati milijunske ugovore s Netflixom i Spotyfyjem jer se dotad morao osloniti na trošenje nasljedstva od pokojne majke.

Tvrdi i da se osjećao zarobljeno sve dok nije upoznao Meghan koja ga je spasila.

"Moj otac i brat su također zarobljeni i ne mogu otići. Majka bi sada bila ljuta što sam morao napustiti obitelj, ali predosjetila bi da se to sprema. Sve što bi ikada željela je to da smo mi sretni", izjavio je Harry.

Dodao je i kako je s ocem tek počeo ponovno razgovarati nakon što je otišao iz Velike Britanije, ali da moraju još puno raditi na svom odnosu.

"Osjećao sam se kao da me iznevjerio, jer prolazio je kroz sličnu situaciju kao i ja. Zna kakva je to bol, a Archie je njegov unuk. Uvijek ću ga voljeti, ali nanio mi je puno boli. No poboljšanje tog odnosa ostat će mi prioritet"

U ništa boljim odnosima nije ni s bratom princem Williamom, iako mu je jako stalo do njega.

"Volim Williama svim svojim bićem. On je moj brat i zajedno smo prošli kroz pakao i to nam je zajedničko iskustvo. Ali mi smo na različitim putevima. Moja me obitelj doslovno financijski isključila, a Meghan su sugerirali da se bavi glumom jer nije bilo dovoljno novaca za nju. I prije nego što smo se vjenčali, postojali su znakovi da će ovo biti teško", izjavio je Harry.

Meghan je pak opisala odnos nje i Wiliamove supruge Kate Middleton, za koju tvrdi da ju je rasplakala prije udaje za Harryja, ali da joj je sve oprostila i da su izgladile nesuglasice uz buket cvijeća koji joj je poklonila.