Deseci milijuna gledatelja pratili su bombastični intervju princa Harryja i Meghan Markle s Oprom Winfrey, a sada su otkrili što zamjeraju proslavljenoj voditeljici koja je intervju prodala televizijskog kući CBS za 9 milijuna dolara.

Svaki trenutak bomastičnog intervjua Meghan Markle i princa Harryja pažljivo se analizira i komentira, britanska javnost ih nakon svega bijesno kritizira, a neki gledatelji nisu propustili priliku da dio kritika upute i voditeljici Oprah Winfrey za njezin dio.

I tako dok jedan dio hvali njezina majstorski osmišljena pitanja, koja Meghan i Harry navodno nisu dobili uoči intervjua, drugi dio smatraju kako ih je previše ometala dok su na odgovarali na njih.

Oprah je uglavnom ostala vjerna svom obećanju da će postavljati teška pitanja, od titule malenog Archieja, do toga je kraljevska obitelj ušutkala Meghan i do njezinog problematičnog odnosa s vojvotkinjom Kate Middleton. Zbog toga su neki na društvenim mrežama Opri uputili pohvale i zato jer je "pritiskala" Meghan da objasni dodatno svoje tvrdnje i ponudi konkretnije detalje odgovora.

No druga polovica gledatelja je izrazila svoju frustraciju jer je Oprah više puta prekidala vojvotkinju usred rečenice i nije joj dala da odgovori na pitanja.

"Oprah mora prestati prekidati ovu sočnu ispovijest", "Čini li se to meni ili Oprah neprestano prekida Meghan usred rečenice koju doista želim čuti", "Oprah postavlja sjajna pitanja, ali volio bih da prestane ometati Meghan Markle. Trebam čuti njezinu priču, a ne Oprine misli o njoj"", "Oprah stvarno kopa da bi došla do odgovora, mislim da to nije mogla bolje odraditi", "Ovo je majstorski rad", "Baš postavlja izravna pitanja, nema okolišanja", "Oprah je profesionalka, dopušta Meghan da uništava samu sebe", dio je komentara koji su se pojavili na Twitteru.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka intervjua dogodio se kada je Meghan optužila članove kraljevske obitelji za rasizam, tituli njezina sina Archieja i suicidalnim mislima koje je imala tijekom prve trudnoće.