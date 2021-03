Princ Harry je ispričao u intervjuu kod Oprah Winfrey da ga je šokiralo što su on i Meghan Markle u kratkom roku ostali bez zaštitara, ali i financijske potpore te je istaknuo da su se morali brzo snaći.

Princ Harry je u intervjuu kod Oprah Winfrey otkrio da je bio prisiljen odletjeti u Kanadu i pristati na multimilijunske ugovor sa streaming servisima Spotifyjem i Netflixom.

Naime, njega i suprugu Meghan Markle je kraljevska obitelj ostavila bez ikakve financijske potpore. Par je objasnio da prvotno nisu imali u planu potpisivati takve milijunske ugovore, no morali su naći način za zaradu jer su bili bez novca i zaštitara.

"Te dogovore je predložio netko drugi u trenutku kad me moja obitelj financijski ostavila bez ičega i morao sam priuštiti osiguranje za nas dvoje. Imao sam samo novac koji mi je moja majka ostavila i bez njega ne bismo mogli učiniti ovo", ispričao je princ Harry.

Naime, u tom trenutku su mogli odstupiti od kraljevske obitelji samo zbog nasljedstva koje mu je ostalo od majke, pokojne princeze Diane.

"Tijekom pandemije COVID-a prijatelj je predložio: 'Što kažete na streaming servise?', rekao je Harry. "Iskreno nismo nikad prije razmišljali o tome", istaknula je Meghan.

"Bilo je više različitih opcija. I gledajte, iz moje perspektive, sve što sam trebao je bilo dovoljno novca da mogu platiti zaštitare koji će moju obitelj držati na sigurnom", ispričao je princ.

Otkrio je i da je glumac i redatelj Tyler Perry, u čijoj su vili vrijednoj 18 milijuna dolara na Beverly Hillsu prvo boravili, platio za osiguranje dok su živjeli u njegovom domu.

"Trebali smo kući i ponudio nam je uz nju i zaštitare te nam je dao prostora da pokušamo shvatiti što ćemo učiniti", ispričala je Meghan. Harry je istaknuo da im je kraljevska obitelj u kratkom roku maknula osiguranje, a tada je došlo do pandemije koronavirusa i spremali su se lockdowni.

"Odjednom mi je sinulo da bi se granice mogle zatvoriti, maknut će nam osiguranje i tko zna koliko će lockdown trajati. Svijet zna gdje smo i nismo na sigurnom", prisjetio se princ o čemu je razmišljao.

U to vrijeme je procurila informacija da osiguranje za supružnike iznosi 5.5 milijuna dolara i to su ranije plaćali britanski poreznici. Kritičari su napadali par i govorili da bi sami trebali plaćati taj iznos jer su napustili kraljevske dužnosti i preselili u Ameriku.

Oduzeli su im osiguranje i rekli da je to zbog promjene njihovog statusa. "Pitao sam ih je li se promijenio i status prijetnje i rizika? Nakon mnogo tjedana čekanja, rekli su mi da se to nije promjenilo, no da više nismo službeni članovi kraljevske obitelji", ispričao je Harry.

Dodao je da je bio u šoku jer je naslijedio rizik kada se rodio u obitelji i uvijek je imao osiguranje uz sebe. Meghan je otkrila da je pisala kraljevskoj obitelji kako bi ostavili Harryju zaštitare, no oni su rekli da to nije moguće, iako je dobivao prijetnje smrću i suočavao se sa rasističkom propagandom.

"Čak sam im pisala pisma u kojima je bilo: 'Molim vas, jasno je da zaštita mene ili Archieja nije prioritet. Prihvaćam to, to je u redu. Molim vas, zaštitite mog muža. Vidjela sam prijetnje smrću koje je dobio i rasističku propagandu. Nemojte objaviti svijetu da smo bez zaštite sada kad smo najranijiviji'", ispričala je Markle detalje.

Supružnici su priznali da su gledali kontroverznu Netflixovu seriju "Kruna", no nisu otkrili puno o tome što misle o radniji i detaljima.