Ne stišavaju se reakcije na intervju princa Harryja i Meghan Markle, a Britanci iskazuju svoju bijes i ljutnju na društvenim mrežama.

Nakon intervjua Meghan Markle i princa Harryja s Oprom Winfrey koji je između ostalog prikazan i u Ujedinjenom Kraljevstvu, njegovi stanovnici ostali su bijesni i traže kraljicu Elizabetu da im se oduzmu kraljevske titule jer smatraju kako ju nimalo ne poštuju.

U intervjuu desetljeća, Meghan je otvoreno iznijela optužbe protiv kraljevske obitelji za rasizam, za povredu osjećaja, širenje laži pa čak i za gubitak volje za životom radi čega je, kako tvrdi, razmišljala o oduzimanju vlastitog života dok je bila trudna sa sinom Archiejem.

I sam Harry je život u palači i kraljevskoj obitelji opisao kao zarobljeno okruženje i tvrdi da nije znao kome se obratiti za pomoć.

Nedugo nakon toga društvenim su se mrežama počeli širiti komentari u kojima ljutiti Britanci smatraju kako bi najbolje bilo da im kraljica oduzme titule vojvode i vojvotkinje, dok je novinar i dežurni kritičar Meghan i Harryja popularni Piers Morgan zaključio da intervju smatra apsolutnom i sramotnom izdajom kraljice.

"Ovaj intervju je apsolutno nepoštivanje kraljice i kraljevske obitelji. Očekivao sam sve te podle i samoposlužne i destruktivne besmislice od Meghan, ali sramota je to što joj je Harry dopustio da ovako ruši njegovu obitelj i Monarhiju. Harry želi da Amerika i ostatak svijetu mrze njegovu vlastitu obitelj, Monarhiju i njegovu zemlju. Predlažem da svi pričekaju da se žrtve divljanja njegove supruge izjasne o njezinim neobičnim tvrdnjama, prije nego počnu mrziti sve što bi on htio", napisao je Piers na Twitteru.

This interview is an absolutely disgraceful betrayal of the Queen and the Royal Family. I expect all this vile destructive self-serving nonsense from Meghan Markle - but for Harry to let her take down his family and the Monarchy like this is shameful. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/F2QDxELSsr