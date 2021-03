Meghan Markle optužila je kraljevsku obitelj za rasizam i širenje laži o njoj i princu Harryju, a tvrdi da se odnos prema njima promijenio na gore nakon vjenčanja.

Meghan Markle i princ Harry šokirali su svijet svojim intervjuom s Oprom Winfrey u kojem su iznijeli svoju stranu priče života na kraljevskom dvoru u Velikoj Britaniji koji je za njih bio nepodnošljiv, a uz to su iznijeli i neke teške optužbe protiv članova obitelji.

Meghan je tako iskoristila priliku da ih optuži za rasizam, rekavši kako su se neki članovi kraljevske obitelji brinuli hoće li boja kože njezina i Harryjeva sina Archieja biti pretamna jer je ona mještovite rase, a Harry je bijel. Dodala je i kako je malenom uskraćena titula princa i 24-satno osiguranje.

"Kada sam bila trudna, Harry je imao razgovor u četiri oka. Rečeno mu je da Archieju neće biti ponuđena sigurnost i da neće dobiti titulu, ali i da će možda biti pretaman kada se rodi. Mislim da bi ostali detalji mogli biti jako štetni za obitelj", izjavila je Meghan.

No ipak, nije željela imenovati osobu s kojom je Harry razgovarao o Archieju i njegovoj boji kože prije nego se rodio, jer bi to štetilo obitelji njezina supruga i onima koji su ga odgojili.

Na Oprino pitanje je odgovorila kako je prilično sigurna da je taj jedan član obitelji bio previše zabrinut da će Archie biti rođen pretaman, a da je joj titula "veličanstva" kod njegova imena nije važna. Ali, rekla je da smatra kako se prema njemu ne odnose kao prema drugim najmlađim članovima obitelji.

Harry je potvrdio da je vodio taj razgovor s članom svoje obitelji, no odbio je otkriti nešto više i rekao da to neće nikada učiniti i da je bio jako neugodan i šokantan za njega.

Oprah je u intervjuu istaknula da je Meghan u kraljevsku obitelj ušla kao glumica, razvedena i neovisna žena i kao prva osoba mještovite rase.

"Pa razmišljala sam o tome jer su me natjerali na to. Ali zahvalna sam na tom iskustvu. Uvijek sam radila, cijenila neovisnost, bila sam iskrena i važna su mi bila ženska prava. Mislim, to je pomalo tužna ironija jer u posljednje četiri godine sam se toliko zalagala za žene, da podignu svoj glas, o onda sam ja zašutjela. Ušutkali su me", izjavila je Meghan.

"Svatko u mom svijetu je dobio vrlo jasnu direktivu nakon što sam upoznala Harryja i uvijek smo morali na sva pitanja odgovarati s rečenicom da smo bez komentara. Moji prijatelji, moja mama i tata. I jesmo, učinili smo sve što su nam rekli i to kao da nas zaštite. I u medijima su se počele pojavljivati priče koje ja nisam primjećivala, ali prijatelji bi me nazvali i rekli da neke stvari izgledaju jako loše, ali ja sam im tvrdila da ne brinu jer sam zaštićena. Vjerovala sam u to. No kada smo se vjenčali sve se počelo pogoršavati i shvatila sam da, ne samo da nisam zaštićena već da su bili spremni lagati kako bi zaštitili druge članove obitelji, a ne mene i mog supruga", otkrila je.