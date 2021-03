Meghan Markle u razgovoru s Oprah Winfrey istaknula je da nije znala puno o kraljevskoj obitelji, no njezina bivša najbolja prijateljica Ninaki Priddy ju je demantirala s nekoliko pojedinosti.

Meghan Markle je u intervjuu s Oprah Winfrey ispričala da je odrasla ne znajući puno o kraljevskoj obitelji i da je bila nespremna za svoju novu ulogu, no to je ranije demantirala njezina nekadašnja prijateljica.

Naime, Meghan je otkrila da ju je vojvotkinja od Yorka Sarah Ferguson učila kako se nakloniti prije nego što je upoznala kraljicu Elizabetu II. u dvorcu Windsor. Istaknula je da je naivno ušla u kraljevsku obitelj i da nikad nije pretraživala članke o svom mužu, princu Harryju kada su tek počeli svoju vezu.

Čini se da je Markle zaboravila na intervju svoje bivše najbolje prijateljice Ninaki Priddy s kojom se družila od djetinjstva, a bila joj je i vjenčana kuma kada se udavala za prvog supruga Trevora Engelsona.

"Meghan je oduvijek bila fascinirana kraljevskom obitelji. Htjela je postati nova princeza Diana", ispričala je za Daily Mail Ninaki netom prije raskošnog vjenčanja Markle i princa Harryja u svibnju 2018.

Priddy je dala britanskom tabloidu i fotografiju gdje ona i 15-godišnja Meghan poziraju ispred Buckinghamske palače tijekom svog putovanja Europom 1996.

Autor knjiga o kraljevskoj obitelji Robert Jobson je naglasio da ne vjeruje u Meghanine tvrdnje da je u sve ušla nepripremljena.

"Meghan je neiskrena od početka otkad tvrdi da nije znala tko je princ Harry. Puna entuzijazma je pričala o članovima kraljevske obitelji u intervjuu povodom zaruka", rekao je Jobson.

Ninaki je ispričala i da je njezinu nekadašnju prijateljicu Meghan jako zanimala kraljevska obitelj.

"Znam da je bila fascinirana njome. Imala je knjigu o princezi Diani 'Diana: Her True Story' na svojoj polici i čak mi je dok je bila još s Trevorom rekla da bi htjela otputovati u London i ostati tamo barem mjesec dana. Ne sjećam se kad je to točno bilo, no bila je udana za Trevora i glumila je u seriji 'Suits'. Nekoliko je puta spomenula da bi htjela tamo otputovati", rekla je.

"Nisam bila šokirana niti čak iznenađena kad sam čula o princu Harryju. Znam da je nekad voljela gledati filmove 'Princezini dnevnici' o djevojci iz naroda koja je postala dio kraljevske obitelji. Jako ju je obuzela ta ideja", dodala je Priddy.

Čini se da je Meghan uhvaćena u laži jer je naglasila u intervjuu s Oprah da nije istraživala kraljevsku obitelj prije nego se udala za princa Harryja.

"Ušla sam u sve to naivno jer sam odrasla ne znajući baš puno o kraljevskoj obitelji. Nisam potpuno razmjela koja će moja dužnost biti", rekla je Markle.

Inače, Meghan i princ Harry su intervjuu otkrili i da će njihovo drugo dijete biti curica te da ne mogu biti zahvalniji što se tako pogodilo nakon 22-mjesečnog sina Archieja. Dodali su kako im je dvoje djece dovoljno.