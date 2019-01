Američka filmska akademija znanosti i umjetnosti objavila je službene nominacije za nagradu Oscar.

Američka akademija filmskih znanosti i umjetnosti objavila je službene nominacije kandidata koji ulaze u utrku za najprestižniju filmsku nagradu na svijetu Oscar.

Akademija je već ranije objavila širi popis nominiranih u 9 kategorija; Dokumentarni film, Kratki dokumentarni film, Strani film, Šminka i frizura, Originalna glazba, Originalna pjesma, Kratki animirani film, Kratki igrani film i Vizualni efekti.

91. po redu dodjela filmske nagrade Oscar bit će održana 24. veljače u Dolby Theatreu u Hollywoodu.

Danas smo saznali tko je nominiran u kategorijama: Najbolji film, Najbolji glavni glumac, Najbolja glavna glumica, Najbolji sporedni glumac, Najbolja sporedna glumica, Najbolji animirani film, Najbolja režija, Najbolji kostim, Najbolji originalni scenarij, Najbolji adaptirani scenarij, Najbolja scenografija, Najbolja fotografija i Najbolja montaža.

Kategorija za najbolji film:

Black Panther

BlackkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

Kategorija za najboljeg glumca:

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Kategorija za najbolju glumicu:

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady GaGa, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Kategorija za najboljeg redatelja:

Spike Lee, BlackkKlansman

Pawel Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuaron, Roma

Adam McKay, Vice

Kategorija za najbolju sporednu glumicu:

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Kategorija za najboljeg sporednog glumca:

Mahershala Ali Green Book

Adam Driver, BlackkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Kategorija za najbolji kostim:

The Ballad of Buster Scruugs, Mary Zophres

Black Panther, Ruth Carter

The Favourite, Sandy Powell

Mary Poppins Returns, Sandy Powell

Mary Queen of Scots, Alexandra Bryne

Kategorija za najbolji zvuk:

Black Panther

Bohemian Raphsody

First Man

Roma

A Star Is bron

Kategorija za najbolju montažu zvuka:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Quiet Place

Kategorija za najbolji adaptirani scenarij:

The Ballad of Buster Scruggs

BlackkKlansman

Can you ever forgive me?

If Beale Street Could Talk

A Star is born

Kategorija za najbolji originalni scenarij:

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Kategorija za najbolju šminku i frizuru:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Border

Mary Queen of Scots

Stan & Ollie

Suspiria

Vice

Kategorija za najbolju filmsku glazbu:

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu:

'All The Stars' - Black Panther

'I’ll Fight' - RBG

'Shallow' - A Star Is Born

'The Place Where Lost Things Go' - Mary Poppins Returns

'When A Cowboy Trades His Spurs For Wings' - The Ballad of Buster Scruggs

Kategorija za najbolji strani film:

Capernaum

Roma

Cold War

Never Look Away

Shoplifters

Kategorija za najbolji dokumentarni film:

Free Solo

Minding the Gap

Hale County This Morning, This Evening

Of Fathers and Son

RBG

Kategorija za najbolji kratkometražni dokumentarni film:

Black Sheep

A Night at the Garden

End Game

Lifeboat

Period. End of Sentence