Unatoč hvalospjevima publike i kritike te velikim očekivanjima, kinohit „Zvijezda je rođena“ nije uspio trijumfirati na nedavno održanim Zlatnim globusima te dodjeli Nagrada udruženja glumaca.

Predviđanja da su Bradley Cooper i Lady Gaga sigurni dobitnici u kategorijama najboljeg glumca i glumice nisu se obistinila jer su ih u u tome pretekli Rami Malek i Glenn Close za uloge u filmovima „Bohemian Rhapsody“ i „The Wife“.

Mnogi stoga nade polažu u predstojeću dodjelu Oscara, gdje bi se „povijesna nepravda“ napokon trebala ispraviti. No je li zaista riječ o nepravdi ili o umjetno stvorenim očekivanjima kako Gaga i Cooper naprosto moraju nešto osvojiti zbog „neprikosnovene kemije“ i scredrapajućih izvedbi?

„A Star is Born“ osrednja je melodrama i nikako nije remek-djelo kakvim ga mnogi prikazuju. Da, Lady Gaga zna pjevati, ali to smo znali i prije filma. Doduše, sad je skinula haljinu od krmenadla i čelične konstrukcije s glave pa bi je zato valjda čim prije trebali nagraditi jer se, eto, prikazala ranjivom i osjećajnom.

Da se razumijemo, Lady Gaga svoj je posao odradila korektno i njezinoj izvedbi (pogotovo onoj pjevačkoj) nema se što prigovoriti.

No daleko je to od materijala za Oscare, pogotovo uzmemo li u obzir da su joj u konkurenciji glumice poput Glenn Close i Olivije Coleman, čije su uloge mnogo zahtjevnije, no širokim masama manje zanimljive.

Lady Gaga tumači Ally, konobaricu koja mašta o pjevačkoj karijeri. Ona je, naravno, nevjerojatno talentirana, a nakon susreta s alkoholičarskom country-legendom Jackom Maineom (Bradley Cooper) u to će se ubrzo uvjeriti i cijeli svijet. Nastavak radnje ne treba prepričivati jer ako ste ikad pogledali neku melodramu, možete i sami predvidjeti kako će se radnja dalje odvijati.

Redateljski debi Bradleyja Coopera četvrta je inačica istoimenog filma iz 1937. godine s Janet Gaynor i Fredricom Marchom u glavnim ulogama. Uslijedila je verzija s Judy Garland i Jamesom Masonom iz 1954. te ona iz 1976. s Barbrom Streisand i Krisom Kristoffersonon. 2013. snimljena je i bolivudska verzija iste filmske priče.

„Zvijezda je rođena“ već je toliko puta prožvakana priča u kojoj glavna junakinja od sirotice i pomalo neugledne djevojke postaje zvijezda i dama. Sličnom su se tematikom bavile i mnogobrojne varijante filmova „My Fair Lady“ inspiriranih dramom „Pygmallion“ Georgea Bernarda Shawa, pa se zaista postavlja pitanje hoće li ovakvi filmovi ikada izaći iz mode.

Neoriginalna priča ne bi predstavljala toliki problem da je „Zvijezda je rođena“ ponudila nešto novo, no nažalost ni to nije slučaj. OK, soundtrack je upečatljiv, baš kao i glazbene izvedbe glavnih aktera, ali „Zvijezda je rođena“ nije mjuzikl niti snimka country/rock/pop-koncerta.

Žao mi je, ali ne vidim ni toliko spominjanu kemiju između Bradleyja Coopera i Lady Gage. Višemjesečni medijski hype oko činjenice da ćemo Lady Gagu napokon (kao da je to bio apsolutni imperativ) imati priliku vidjeti u „ozbiljnoj filmskoj ulozi“ stvorio je nerealna očekivanja kao da su ona i njezin glumački partner naprosto osuđeni na sve moguće nagrade jer, eto, oboje znaju pjevati.

Svo to nabrijavanje ne može sakriti činjenicu da je „Zvijezda je rođena“ u svojoj srži pomalo isprazna i pretjerano melankolična priča koja neprestano podilazi publici u silnoj želji da svi koji ju pogledaju kinodvoranu napuste sa suzom u oku.

Budimo iskreni, „Zvijezda je rođena“ ujedno je i pravi "ženski film" koji će muškarci pogledati samo ako baš moraju (to jest ako ih njihove djevojke na to natjeraju). To je pomalo ironično, uzmemo li u obzir pomalo antifeminističku ideju filma u kojem je glavna junakinja uspjeh najvećim dijelom ostvarila zahvaljujući autodestruktivnom muškarcu koji joj je otvorio vrata šoubiznisa.

Ally uz Jacka ostaje, iako je on neprestano ponižava i usprkos njegovu alkoholizmu čiji korijeni u filmu nisu do kraja obrazloženi. "Ali ona ga voli, to je ljubav", reći će vjerojatno obožavatelji filma.

Možda i jest, ali teško da film takvim postupcima odašilje poruku o snažnim i samosvjesnim ženama kako to neki uporno žele prikazati.

Spomenimo i kako je apsolutno sve u ovom filmu podređeno Cooperu i Gagi pa tako Jackova obiteljska priča, koja bi filmu ipak dala dozu dubine, baš kao i izvrsni Sam Elliot u ulozi njegova brata, gotovo nikada ne dolaze do izražaja.

Da zaključimo, „Zvijezda je rođena“ film je s nekoliko misija i unaprijed zacrtanih, uglavnom marketinških ideja.

Prva je: Lady Gaga zna glumiti i sad ćemo to pod svaku cijenu dokazati. Druga je: Gaga i Cooper zajedno su toliko dobri da bi ih trebalo obasipati nagradama samo zato što postoje.