Američka komičarka Melissa McCarthy slavu je stekla ulogom u neočekivanom hitu „Djeveruše“ nakon kojeg su uslijedile manje više slične uloge u manje više sličnim komedijama.

Baš kad se činilo da će zauvijek biti osuđena na stereotipne uloge simpatičnih debeljuca, McCarthy je sve iznenadila ulogom u drami „Can You Ever Forgive Me“ za koju je zaradila i nominaciju za Oscara u kategoriji najbolje ženske glavne uloge.

I to potpuno zasluženo.

Iako se kao glavni favorit spominje holivudska veteranka Glenn Close za ulogu u filmu „Wife“, McCarthy je svoju nominaciju itekako zaslužila te dokazala da se može nositi i sa ozbiljnijim ulogama.

"Can You Ever Forgive Me" je biografska drama temeljena na istoimenim memoarima američke spisateljice Lee Israel. Kako bi oživjela svoju karijeru i prikupila nešto novca, nekad poznata autorica početkom devedestih godina prošlog stoljeća odlučila se baciti u biznis s krivotvorinama pisama pokojnih književnika.

Uvidjevši da postoji cijelo tržište kolekcionara korespondencije pokojnih umjetnika, Israel počinje i sama izmišljati pisma koja potom prodaje raznim preprodavačima. U tome joj pomaže i Jack Hock, ekscentrični sitni kriminalac i boem kojeg je savršeno utjelovio britanski glumac Richard E. Grant kojem se smiješi Oscar za najbolju sporednu ulogu.

Kritika je film dočekala hvalospjevima, pogotovo kad je riječ o izvedbama neobičnog tandema McCarthy/Grant koji su kao simpatično- čangrizavo-disfunkcionalni-vječito alkoholizirani par već odnijeli cijeli niz nagrada.

Ova neobična istinita priča zabavan je i dirljiv film u kojem njegove junake ne možemo ne voljeti, unatoč njihovom autodestruktivnom ponašanju.

Šarmantna, melankolična drama/komedija kao stvorena je za nedjeljno popodne te je jedan je od onih filmova koji vas zasigurno neće privući kad pročitate o čem se radi, no jednom kad ga pogledate još vam dugo neće izaći iz glave.

Hoće li McCarthy i Grant osvojiti Oscare saznat ćemo već ove nedjelje, 24. veljače na dodjeli najprestižnijih filmskih nagrada koju ćete moći pratiti i na portalu DNEVNIK.hr