Suze brojnih holivudskih glumica i glumaca ušle su u povijest na dodjeli nagrada Oscar.

Većina glumica i glumaca koji bivaju nagrađeni najprestižnijom filmskom nagradom Oscar, u trenutku primanja nagrade na pozornici od sreće ne mogu doći k sebi, a nisu rijetke situacije u kojima vidimo suze na njihovim licima.

Preplavljeni emocijama ne mogu doći do riječi, ponekad ni do zraka. Ipak, to je najveća noć u godini, noć u kojoj se filmskim umjetnicima ostvaraju snovi i postaju stvarnost.

Evo dobitnika čije se suze i dan danas pamte.

Nicole Kidman osvojila je Oscara za najbolju glumicu u filmu "Sati" 2003. godine. Prilikom preuzimanja nagrade Nicole se snažno borila sa suzama i pokušavala ih zadržati, međutim suza je suzu stizala.

"Russell Crowe mi je rekao da ne plačem ako se popnem na pozornicu, i eto me, sada plačem", rekla je Nicole u emotivnom govoru.

Natalie Portman Oscarom je nagrađena nagradom za najbolju glumicu u filmu "Crni labud" 2011. godine. Kroz suze je teško pronalazila prave riječi i zahvalnost što nagradu nosi kući, ali priznala je da joj je od samog kipića veća nagrada bila nominacija uz Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Annette Bening i Michelle Williams.

"Imam ogromo strahopoštovanje prema svima vama", izjavila je Natalie.

Govor zahvale Bena Afflecka na rubu suza, bio je jedan od najbrže izrečenih govora na dodjeli Oscara. Ben je uspio zahvaliti svim ljudima s kojima je surađivao na filmu, obitelji, a nije propustio priliku prisjetit svog prvog Oscar kojeg je dobio 1998. godine za film "Dobri Will Hunting".

"Nisam imao pojma što radim. Stajao sam tu pred svima vama, kao obični klinac. Otišao sam kući te večeri i mislio da se nikad više neću biti ovdje. A ovdje sam zbog mnogih od vas", rekao je Ben.

"Nisam mislila da ću pobjediti", izjavila je Jennifer Hudson nakon što je proglašena najboljom sporednom glumicom u filmu "Dreamgirls" 2007. godine.

Držeći zlatni kipić u rukama, sa suzama u oči je otkrila kako nagradu posvećuje preminuloj baki koja joj je bila inspiracija i velika podrška u ostvarenju holivudske karijere.

Nagradu za najbolju sporednu glumicu osvojila je i Octavia Specter u filmu "Pomoćnica" prije sedam godina. Njen emotivan govor podigao je na noge publiku u cijeloj dvorani. Octavia nije propustila priliku niti da našali pa je zahvalila Akademiji što ju je smjestila u istu prostoriju s najzgodnijim muškarcem.

Charlize Theron svoj je govor zahvale počela s osmijehom na licu ali u trenutku kada je zahvalila svojoj domovini, Južnoj Africi, te o majci Gerdi nije mogla suzdržati suze.

"Toliko si se žrtvovala za mene, kako bi mi omogućila život ovdje i ostvarila moje snove. Nema riječi kojima bih opisala koliko te volim", izjavila je Charlize.

Glumica koja je doslovno plakala od početka do kraja zahvale je Gwyneth Paltrow, osvojivši nagradu za najbolju glumicu u filmu "Zaljubljeni Shakespeare" prije 20 godina.

Upravo je to jedan od trenutaka koji se najviše pamti u povijesti dodjele Oscara jer glumica se slomila do kraja.

"Ne bih bila ovdje niti igrala ovu ulogu da nisam imala priliku razumjeti i osjetiti neizmjernu ljubav, a za to želim zahvaliti svojoj obitelji", rekla je plačući Gwyneth.

Kada se Halle Barry popela na pozornicu po svog Oscara za najbolju glumicu 2002. godine u filmu "Monster's Ball" nije bilo čovjeka koji nije pustio suzu u dvorani. Halle je u tom trenutku naime, postala prva Afroamerikanka koja je osvojila prestižnu nagradu u toj kategoriji.

"Ovaj trenutak je toliko veći od mene. Ovaj trenutak je za Dorothy Dandridge, Lenu Horne, Diahann Carroll. Za sve žene koje su bile uz mene: Jadu Pinkett, Angelu Bassett, Vivicu Fox. I za sve neimenovane žene, žene za koje se ne zna, Afroamerikanke koje sada imaju priliku, jer su im vrata večeras otvorena", rekla je Halle u svom povijesnom govoru.

Tko će i hoće li zaplakati na ovogodišnjoj dodjeli Oscara koja će biti održana 24. veljače u Dolby Theatreu u Hollywoodu, uskoro ćemo saznati.

