Najvažnija dodjela filmskih nagrada, Oscara, očekuje nas 24. veljače 2019. godine, a ususret istima prisjetili smo se nekih od najvećih transformacija glumaca radi uloga.

Značajna fizička transformacija nije uvjet za dobiti važnu filmsku nagradu, no svakako može pomoći u njezinom dobivanju.

Bilo je tu svega. Glumci su se izgladnjivali, debljali, poružnili, pretvorili u osobu drugog spola, a među onima koji su nakon takvih nevjerojatnih transformacija osvojili zlatne kipiće su Charlize Theron, Hilary Swank, Marion Cotillard, Christian Bale, Matthew McConaughey i Jared Leto.

Charlize Theron 2004. godine dobila je Oscara za najbolju ulogu u filmu "Čudovište". Glumila je okrutnu ubojicu Aileen Wuornos koja je ubila 7 muškaraca, a pogubljena je dvije godine ranije. Charlize je godinama na listama najljepših žena u Hollywoodu, no za ulogu se itekako poružnila, ali i oduševila.

Hilary Swank dvostruka je dobitnica Oscara i za obje uloge se morala itekako transformirati. Ipak, za ulogu u filmu "Dečki ne plaču" za koji je Oscara dobila 2000. godine puno se više promijenila, nego za onu u hit filmu "Djevojka od milijun dolara" koja joj je kipića donijela 2005. godine.

Marion Cotillard nagrađena je Oscarom za ulogu dive francuske glazbe, Edith Piaf. Za ulogu su joj prilagodili liniju kose i obrijali obrve, a Marion je naporno radila i kako bi postigla njezino pogrbljeno držanje. Ne smijemo ni zaboraviti na sate koje je utrošila na šminkanje.

Christian Bale jedan je od onih holivudskih glumaca čije su transformacije bile najšokantnije, no samo je za jednu osvojio Oscara, onu u filmu "Borac". Ipak, njegova najpoznatija transformacija bila je ona u filmu "Nestajanje" u kojoj je utjelovio industrijskog radnika koji nije spavao godinama. Tada je smršavio 30 kilograma, a živio je na konzervi tune i jednoj jabuci dnevno. Bale je nominiran i ove godine za najboljeg glumca za ulogu u drami "Vice" u kojoj utjelovljuje Dicka Chenneyja i za koju se drastično udebljao.

Jared Leto tako se pretvorio u transrodnog muškarca u filmu "Dallas Buyers Club" 2013. godine, a bio je odličan i u filmu "Chapter 27" koji prati ubojicu slavnog Johna Lennona za koju se značajno udebljao, no za nju nije osvojio Oscara.

Tragično preminuli glumac Heath Ledger također je dobio Oscara za transformaciju u slavnog Jokera, no nažalost, kipić mu je dodijeljen tek nakon što je njegovo beživotno tijelo pronađeno u njegovom stanu u New Yorku. Kipić su preuzele njegova bivša djevojka Michelle William i kći Mathilda, a glumac je prije smrti priznao kako se zbog uloge čak mjesec dana zatvorio u stan u Londonu kako bi vježbao.

U neke od najvećih transformacija spadaju i ona glumice Rooney Mare za film "The Girl with the Dragon Tattoo", ali i ona Margot Robbie za film "I, Tonya" zbog koje su obje zaradile nominacije za Oscara, Rooney 2012., a Margot 2018. godine.

Jedna od odličnih transformacija bila je i ona glumca Eddieja Redmaynea u filmu "Dankinja" za koji je nominiran za Oscara 2016. godine, no kipić te godine nije osvojio. Ipak, osvojio ga je godinu dana ranije za ulogu u filmu "Teorija svega" kada je odlično utjelovio Stephena Hawkinga.

2013. godine najboljim glumcem proglašen je Daniel Day-Lewis za fenomenalno ostvarenje u filmu "Lincoln" u kojem je utjelovio bivšeg američkog predsjednika Abrahama Lincolna. On je jedini glumac koji je u svojoj karijeri osvojio čak tri zlatna kipića u ovoj kategoriji, a to puno govori o njegovom uživljavanju u ulogu.

Dodjela Oscara 2018. godine bila je sretna za legendarnog glumca Garyja Oldmana koji je tada primio Oscara za najboljeg glumca. Bilo je to za ulogu Winstona Churchilla u filmu "Darkest hour". Šest godina ranije dobio je isto priznanje za ulogu u filmu "Dečko, dama, kralj, špijun".

