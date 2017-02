Vozeći autoputom pored Münchena, 41-godišnji Manfred Kick primijetio je kako jedan Volkswagen krivuda po trakama,bez ikakvog smisla ili cilja. Kad je shvatio da je vozač Volkswagena u nesvijesti, Kick je dodao gas na svojoj Tesli Model S i došao ispred tog vozila te polako počeo kočiti.

Volkswagen je lagano udario u Teslu, a Kick je nastavio kočiti sve dok oba automobila nisu sigurno stala na autoputu.

Kick je izašao iz svojeg Modela S, otvorio vrata od drugog vozila, izvukao vozača i pružio mu prvu pomoć. Drugi vozači su u međuvremenu pozvali policiju i hitnu pomoć.

Kasnije se ispostavilo da je vozač Volkswagena pretrpio srčani udar. U međuvremenu je prebačen u bolnicu i nalazi se izvan životne opasnosti, izvjestila je njemačka policija, a prenosi portal Jalopink.

Kickoca Tesla pretrpjela je znatnu štetu u visini od 10.000 eura, no onda se dogodilo novo čudo. Za čitav slučaj čuo je i šef Tesle, američki milijarder i poduzetnik, Elon Musk te ponudio Kicku popravak vozila, o trošak njegove tvrtke, zbog herojstva koje je iskazao i nesebičnosti na cesti.

Njemačka policija je po zakonu morala provesti službeni istragu oko nesreće i protiv Kicka, za izazivanje prometne nesreće. Ipak, jedan od policajaca koji je provodio očevid, rekao je da će Kick vjerojatnije dobiti nagradu za hrabrost, prije nego kaznu za izazivanje prometne nesreće.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ