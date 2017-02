''Netolerancija je na žalost sve prisutnija u našem društvu, svi oblici ikonografnije, svi oblici poticanja na mržnu i netolarenciju u našem društvu ne smiju postojati. SDP poziva sve građane da dignu glas i ne gledaju eroziju ljudskih prava i civilizacijskih postignuća. Relativiziranje ovih stvari, kao što to često čini premijer Andrej Plenković, nije dobro. Još nismo čuli da se Vlada očitovala. Ekstremizam nema nacionalnu pripadnost'', istaknuo je na konferenciji saborski zastupnik Joško Klisović referirajući se na hrvatsko stajalište o pobačaju, braku i ljudskim pravima izneseno pred Vijećem Europe, skup koji je u nedjelju na trgu Bana Jelačića organizirala A-HSP te plakate neprimjerenih sadržaja u Vukovaru.

U pismenom stajalištu Hrvatske pred Vijećem Europe se naime naglašava da će RH "posebnu pozornost posvetiti promicanju i zaštiti tradicionalne obitelji, temeljene na braku koji je definiran kao zajednica žene i muškarca te, kao takav, prirodna i temeljna jedinica društva".

Reproduktivno pravo tako za Hrvatsku od sad ne uključuje pobačaj, a želi promicati i zaštititi isključivo tradicionalnu obitelj. Klisović je istaknuo da je to radikalan zaokret u vanjskoj politici na području ljudskih prava.

"Pravo žene da odlučuje o svojem tijelu za sada imamo, to nam je pravo zajamčeno. No, HDZ, Most i radikalna desnica na čelu s Ladislavom Ilčićem nam to pravo želi ukinuti. To im neće uspjeti", kazala je zastupnica Karolina Leaković.

Najavili su kako će simbolično na Dan žena, 8. marta, u saborsku proceduru poslati prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji usklađen s Istanbulskom konvencijom, a od premijera traže da povuče izjavu iz Bruxellesa koju je poslao ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier.