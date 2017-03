"To nismo učinili kao poklon ženama na Međunarodni dan žena, jer ne možete pokloniti nešto što ženama pripada kao ljudskim bićima, što je inherentno svakom ljudskom biću, nego kao naš doprinos izgradnji boljeg društva u Hrvatskoj", kazao je Joško Klisović.

SDP-ov saborski zastupnik Joško Klisović najavio je danas na sjednici Sabora da će njegov klub u saborsku proceduru uputiti prijedlog Zakona o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, tzv. Istanbulske konvencije, konvencije, te je pozvao sve opcije u Saboru da ih u tome podrže.

"Vrijeme je da se krene s riječi na djela", istaknuo je Klisović i podsjetio da je premijer Andrej Plenković 25. studenoga 2016. dao punu potporu ratifikaciji, isto je u utorak učinila i ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić. "Pa molim predsjednika Sabora da ovu točku uvrsti na dnevni red Sabora", poručio je.

Dodao je kako SDP-ov zakonski prijedlog ima nekoliko članaka i veliko obrazloženje, ali će nakon njegova usvajanja trebati uskladiti sve hrvatske propise sa sadržajem konvencije, te osigurati proračunska sredstva kako bi se taj sveobuhvatni mehanizam mogao provesti.

"Službeni podaci su alarmantni, a broj žena žrtava nasilja je od 2013. do 2015. porastao za 184 posto. Nažalost, i broj ubijenih žena se ne smanjuje", rekao je Klisović te zastupnike pozvao da minutom šutnje odaju počast ženama žrtvama nasilja.

Novinarima je Klisović nešto kasnije potvrdio kako je Klub zastupnika SDP-a uputio ovaj prijedlog zakona u saborsku proceduru.

"To nismo učinili kao poklon ženama na Međunarodni dan žena, jer ne možete pokloniti nešto što ženama pripada kao ljudskim bićima, što je inherentno svakom ljudskom biću, nego kao naš doprinos izgradnji boljeg društva u Hrvatskoj. Znamo da i premijer Plenković podržava ratifikaciju ove konvencije, jučer ju je na nadležnom odboru u Saboru podržala i resorna ministrica, ali dok Vlada osniva povjerenstva za ratifikaciju ove konvencije, Klub zastupnika SDP-a je napisao zakon kako bi ubrzao njezinu ratifkaciju.

Njenim usvajanjem, odnosno usvajanjem zakona, i uvođenjem konvencije u pravni poredak Republike Hrvatske dobit ćemo trenutno svjetski najmodernije mehanizme za zaštitu žena i za borbu protiv nasilja nad ženama. Trebat će uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s odredbama konvencije, kao i osigurati određen iznos novca u proračunu za sljedeću godinu. Dio aktivnosti koje konvencija pokriva već se osigurava u državnom proračunu pa će trebati objediniti ta sredstva", kazao je Klisović.

Dodao je kako bi se ratifikacijom konvencije upostavili potpuno novi mehanizmi i standardi, odredila nova djela, pojasnilo kažnjavanje počinitelja i načini za to, "tako da dobivamo jednu cjelovitu zaštitu prava žena odnosno za borbu protiv nasilja nad ženama. Dakle, potpuno novi, sveobuhvatni mehanizam. Tu je ključ. Naravno, imamo i zakone u Hrvatskoj koji reguliraju to područje, ali oni nisu cjeloviti, ne reguliraju ga na jedan cjelovit način kao što to čini ova konvencija. Njenim uvođenjem u pravni poredak RH dobit ćemo ono najbolje što možemo dobiti u ovom trenutku."