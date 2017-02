Tomislav Saucha, SDP-ov zastupnik i bivši predstojnik Milanovićeva ureda noć je proveo u Remetincu. Tamo je dovezen sinoć, nakon što mu je sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečni istražni zatvor kako na slobodi ne bi utjecao na svjedoke koje će Uskok ispitati tijekom istrage.

Obrana Tomislava Sauche najavila je žalbu na tu odluku i ponudila jamčevinu u iznosu od milijun i pol kuna u nekretninama. U subotu pak poručuju kako će u dogovoru s osumnjičenim Sauchom razmisliti o odustajanju od žalbe, jer kažu Uskok će ispitati samo 7 svjedoka, pa očekuju da će to brzo i obaviti. Kad oni budu ispitani, više neće biti prepreka da se on pusti da se brani sa slobode.

Pred tužiteljima se Saucha branio da nije kriv. No, Uskok tvrdi drukčije. Opravdanje je bilo da je to novac za dnevnice savjetnicima tadašnjeg premijera Zorana Milanovića. Ukupno - 117 putnih naloga. Uskok sumnja da je lažirao potpise i više od pola milijuna kuna zadržao.

"Svi ti putni nalozi su zatvoreni, dakle na njima su na kraju krajeva potpisi Siniše Petrovića, Slavka Goldsteina i Nevena Budaka, krivotvoreni. I to također, postoji grafologija, ona je nezgodan dokaz ili skoro dokaz", pojasnio je u petak bivši premijer Zoran Milanović.

Koliko je pouzdan kao dokaz na sudu - objašnjava grafolog i sudski vještak Zvonimir Ćorić. "Utvrđuje sličnosti i razlike u odnosu na nesporni potpis i ako su te sličnosti i razlike istoznačne, on može dati decidirano mišljenje je li netko ili nije skriptor spornog potpisa", pojašnjava Ćorić.

Uz grafološko vještačenje, neslužbeno, SDP-ova zastupnika svojim iskazom su teretili i tajnica i tadašnji ravnatelj Ureda za opće poslove Sabora i Vlade koji je imao uvid u podatke. Tužitelji će ispitati još svjedoka. Njihov poziv očekuje i Zoran Milanović.

"Tu sam, dakle, trebao sam ići sutra, prekosutra, na par dana u inozemstvo, neću ići, jer mislim očekujem da bi bilo logično da me pozovu", ističe Milanović.

A baš zbog opasnosti od utjecaja na te svjedoke Tomislav Saucha idućih mjesec dana u istražnom je zatvoru.

Političari oprezno o slučaju Saucha

I dok istražitelji utvrđuju sve detalje slučaja Saucha, političari s oprezom komentiraju. Na upit - kako se novac iz proračuna mogao izvlačiti čak tri godine - i jesu li zakazale unutarnje kontrole - premijer Plenković tek je kratko poručio da to pitamo one, koji su to činili.

U SDP-u ne kriju koliko im ova afera šteti, a HDZ-ov ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier poručuje da sustav treba unaprijediti, kako bi se izbjegle ovakve malverzacije.

"Sasvim sigurno da je ovo slučaj što nadležne institucije moraju do kraja istražiti i to one čine", rekao je Stier.

"Ovo je velik udarac za SDP, Saucha je nevin dok mu se ne dokaže, ali optužbe su jako ozbiljne", ističe SDP-ov saborski zastupnik Siniša Varga.