Građani ne vjeruju političarima, građani ne vjeruju institucijama. Bojim se da će ovo biti plodno tlo za populiste i male stranke, koje smatraju da treba detronizirati SDP i HDZ. Ne želim reći da su HDZ i SDP krivi, ali slučaj Saucha može koristiti populistima na domaćoj političkoj sceni da se počnu dizati. No, to je i test DORH-a i rekao bih, na primjeru predstojnika Ureda predsjednika Vlade, kao institucije, DORH bi trebao imati 150 do 200 posto pokrivenost s dokazima, zato što govorimo o instituciji.

Govorimo ovdje o 540.000 kuna dnevnica, fiktivno isplaćenih dnevnica u Uredu predsjednika Vlade. U ovom slučaju to je za mandata Tomislava Sauche. Posljednja dnevnica isplaćena je nekoliko dana prije predaje dužnosti Zorana Milanovića, Vladi Tihomira Oreškovića.

''Očito DORH ima bolje karte''

Tomislav Saucha odavao je dojam posljednjih dana, kad je izbila afera, jedne samouvjerene osobe, bivšeg predstojnika koji će sve sam razotkriti. Sam je otišao DORH-u dati iskaz. Očito DORH u ovom trenutku, barem po njima i po njihovom trenutnom priopćenju, ima bolje karte što se tiče njega je su zatražili pritvor. Tomislav Saucha zapravo ima sužen manevarski prostor. Gordana Sobol (SDP) je u ponedjeljak već jasno rekla da je pet do šest osoba u toj hijerarhiji moglo biti uključeno i očito je netko iz tog kruga pratički prokazao način kako se cijela ova operacija putnih naloga provodila.

O Barišiću

Što se slučaja ministra Pave Barišića tiče, nakon glasovanja o povjerenju u Saboru, otvorena je nova faza u odnosu Mosta i HDZ-a, vladajućih stranaka.

Most i HDZ su se zapravo medijski spasili zbog slučaja Saucha, jer su skinuti s naslovnice barem nekoliko idućih dana. No, činjenica je da je tu došlo do napuklina. Slučaj Barišić je zapravo primjer i poruka Plenkoviću, jer ministar znanosti i obrazovanja je osoba koju je Plenković sam odabrao. On nije bio izabran iz HDZ-ovog bazena znanstvenika, a HDZ ih ima jako puno. Most je njima očito poslao poruku ovom suzdržanošću, rekao bih, pa i političke nezrelosti.

Mostovi ministri u Vladi su bili svi redom protiv interpelacije, znači glasovali su za svog ministra, da bi onda Mostovi zastupnici u Saboru bili suzdržani. Tu je, rekao bih, početak Mostove igre iz prošlog mandata - mi ćemo vas ljuljati i ljuljati, dok se (sve) to ne raspadne. Nisam siguran da će ta operacija opet uspjeti. Jednom su uspjeli, no sad nisam siguran.

Ostaje pitanje što će se dogoditi kad krene operacija Ina-MOL, koja je osobni projekt premijera Plenkovića i kako će se Most zapravo postaviti i može li tu zapravo puknuti Vlada.

Zanimljivo, ova afera koju istražuje DORH "uletjela" je u trenutku kada se SDP pokušavao interpelacijom protiv Barišića nametnuti kao lider oporbe i stranka koja ima čvrsta moralna načela - a onda se taj plan urušio.

SDP i cijela oporba su zapravo formiranjem nove Vlade na ministru Barišiću krenuli graditi tu crtu razdjelnicu. Kad je imenovana nova Vlada, isto je ministar Barišić bio tema kritika. Netom neuspjela interpelacija zapravo je jedino legitimno sredstvo oporbe u Saboru, kojom se može raspravljati o nekom ministru. No, onda je "uletio", slučaj Saucha. Nije njihovom krivnjom, ali nažalost po njih, oni u ovom trenutku, da tako kažemo, imaju vezane ruke. HDZ može likovati, no čini mi se da HDZ u ovom slučaju ne likuje, već da čekaju što će biti dalje u vezi tog slučaja.

O Milanovićevom istupu

Milanović je danas imao podulji istup - osim o Sauhi govorio je i o SDP-u i svojim planovima. Bilo je tu i poruka koje se daju iščitati.

Što se tiče stalne fame oko toga da se Milanović, odnosno Kobac vraća, mislim da trebamo biti pošteni, jer Milanović je uvijek odgovarao na pitanja da li se vraća u SDP. On nije javno i proaktivno nastupao. Mislim da je SDP za njega završena priča, on je s njima završio kad je najavio svoj odlazak i za njega SDP više ne postoji. On je to resetirao i tu više ne funkcionira kao SDP-ovac.

Rekao je i jednu zanimljivu rečenicu, osim što je Bernardiću poslao poruku - da već jednom postane predsjednikom SDP-a, a ne predsjednikom predsjedništva stranke, rekao je jednu poruku da želi biti na javnoj sceni. On na javnoj sceni teško može opstati i funkcionirati dok se slučaj Saucha ne riješi, ovako ili onako.

Zato je Milanović danas rekao u političkom i moralnom smislu da ima potrebu istupiti i stati u Sauchinu obranu, no da se pravno ne želi u to petljati.

Stoga, dok se slučaj Saucha ne riješi, Zoran Milanović na javnoj sceni, kao neovisan političar ili mogući nezavisni predsjednički kandidat za par godina, on nema što tražiti.

