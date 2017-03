Plenković je rekao kako su puštanjem u rad aplikacije One Stop Shop (OSS) dobili novu dimenziju zajedničkog informacijskog sustava i važan pomak u spajanju zemljišnih knjiga i katastra, pojednostavljenu proceduru i korist za sve građane i investitore. To je olakšavanje pristupa svim katarskim podatcima i jednostavnijem, bržem i učinkovitijem prometu nekretninama.

"To je dio našeg izbornog, Vladinog i programa reformi i na taj način šaljemo poruku digitalizacije sustava, prilagođenosti najmodernijim standardima na razini Europske unije i koristima za sve pravne i fizičke osobe", rekao je Plenković čestitajući svima koji su tome pridonijeli.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević rekao je kako danas imamo evidencije u dva odvojena sustava - jedan su zemljišne knjige u kojima su podatci o vlasništvu i stvarnim teretima, a drugi je sustav katastra koji vodi evidenciju o obliku, namjeni i kulturi površine te o posjedniku. To je stvaralo pravnu nesigurnost, sporost u donošenju odluka i promjenama, podsjetio je. Danas, kad je dovršen posao i kada je Vlada u nekoliko mjeseci povezala 40 posto zemljišnoknjižnih odjela i katastarskih ispostava, pri čemu je najveći posao bio Grad Zagreb kao najveća ispostava u RH, a preostalih 60 posto trebalo je 10 godina, rekao je Kuščević.

"Danas je moguće aplikacijom pogledati i ispisati kopiju plana zemljišta, posjedovni i vlasnički list, unosi se pravna sigurnost, brzina i transparentnost i sve što priliči sređenim vlasničkim zemljišnoknjižnim odnosima. To je preduvjet reforme svih reformi - spajanje zemljišnoknjižnih odjela i katastra u jednu instituciju, što se nije napravilo u proteklih 150 godina", istaknuo je Kuščević.

Ministar pravosuđa Ante Šprlje rekao je kako je to povijesni trenutak za Republiku Hrvatsku, kada se 'on line' mogu dobiti podatci. A kada se provede spajanje zemljišnoknjižnih odjela i katastra u jednu instituciju, građani i pravne osobe moći će dobiti sve potrebno na jednome mjestu, što je iznimno važno, istaknuo je te dodao da je sređivanje stanja dugotrajan proces, no ne boje ga se i o tome u Vladi vlada potpuno jedinstvo.

Ravnatelj Državne geodetske uprave Damir Šantek istaknuo je da obavljaju poslove u središnjem uredu u Zagrebu i 20 područnih ureda za katastar diljem zemlje te da imaju 112 ureda s 1277 zaposlenika, a među ostalim, mjerodavna je za vođenje katastarskih podataka - katastarske čestice zgrada i način uporabe zemljišta. Na godinu zaprimi do 60.000 geodetskih elaborata, a izdaje oko 90.000 katastarskih planova i oko 80.000 posjedovnih listova za razne svrhe. Uvođenjem e-katastra rasteretit će se katastarski službenici i pridonijeti bržem i lakšem prometu nekretnina, dodao je Šantek.

Hrvatska Vlada, putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, provodi Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra pod nazivom Uređena zemlja, u okviru kojeg se moderniziraju sustavi katastra i zemljišnih knjiga. Puštanjem u primjenu elektroničkog podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka obilježit će se dovršetak aktivnosti na uspostavi Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga (ZIS), te njegova podsustava One Stop Shop (OSS), čime će se na novu razinu podići brzina i kvaliteta usluge građanima, poduzetnicima i investitorima te ubrzati i olakšati proces registracije nekretnina u katastarskome i zemljišnoknjižnom sustavu.

Time se želi podići razina pravne sigurnosti u prometu nekretninama te racionalizirati i pojednostavniti poslovni procesi. Informacije iz katastra i zemljišnih knjiga moći će se dobiti odmah, a svi će se digitalizirani podatci u svakom trenutku moći provjeriti.

Pristup katastarskim podatcima elektroničkim putem ostvaruje se putem OSS-a (oss.uredjenazemlja.hr) i putem sustava e-Građani. Implementacijom portala OSS-a omogućeno je da od danas tijela javne vlasti i pravne osobe elektroničkim putem podnose zahtjeve i preuzimaju katastarske i zemljišnoknjižne podatke. (Hina)