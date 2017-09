Zbog fizičkog napada na ekipu emisije Provjereno, novinarku Emu Branicu i snimatelja Alana Novaka, policija u Garešnici privela je, ispitala pa pustila osumnjičenika.

Tereti ga se za teško kazneno djelo prijetnje i nanošenja tjelesne ozljede, a slučaj je policija proslijedila Općinskom državnom odvjetništvu gdje je u tijeku i prvo saslušanje.

Podsjetimo, Emu i Alana napali su prvo majka, pa Nenad Šajnović, brat Ivice Sužnjevića zvanog Šeki o kojem su već ranije radili prilog o nizu prijevara. Napadnuti su dok su snimali izjavu svjedoka koji tvrde da su Sužnjevićeve žrtve.

Nova TV najoštrije osuđuje svako nasilje i opasnost koju doživljavaju reporteri i snimatelji radeći svoj posao.

"Napadi na naše novinare postaju, nažalost, sve češća pojava. I to upravo kada se bave slučajevima koji su već odavno trebali biti riješeni od strane institucija. Bilo koja vrsta nasilja ne smije se tolerirati i očekujemo od svih nadležnih da odrade svoj posao u ovoj i drugim sličnim situacijama. A mi nećemo posustati u obavljanju novinarskog posla", izjavila je Ksenija Kardum, direktorica Informativnog programa Nove TV.

"Svima mora postati jasno da se osobe koje prijete ili napadnu novinara koji obavlja svoj posao gone po službenoj dužnosti i kažnjavaju zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora! I budući da napadi na novinare Provjerenog postaju sve češći htjela bih poručiti kako ćemo ustrajati u obavljaju svog posla, ali isto tako ćemo se i potruditi da oni koji se to usude učiniti, napasti bilo verbalno bili fizički novinare, pokušati ih spriječiti u otkrivanju istine i informiranja javnosti ili onemogućiti ih u služenju javnom dobru, učiniti sve kako bi bili ekspresno i primjereno kažnjeni zbog toga", rekla je voditeljica i urednica emisije Provjereno Ivana Paradžiković.

Novinarka Ema Branica već je ranije bila na meti nasilnika, prevaranta Tita Gubića, koji je prerušen u ženu zavodio starije muškarce radi njihove imovine.

