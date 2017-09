U subotu su u Velikom Pašijanu pokraj Garešnice tijekom snimanja priloga za emisiju Provjereno napadnuti reporterka Nove TV Ema Branica, snimatelj Alan Novak i asistent snimatelja Goran Jaganjac.

Reporterka emisije Provjereno Ema Branica, snimatelj Alan Novak i asistent snimatelja Goran Jaganjac došli su u Veliki Pašijan kako bi nastavili priču o nizu prijevara za koje je optužen Ivica Sužnjević, zvan Šeki.

"Došli smo snimiti izjave još ljudi koji ga optužuju za prijevare. Dok smo snimali izjave prvo se pojavila majka optuženog i počela nas sve tući metlom. Potom se pojavio i njegov brat. Vikao je da će nas sve pobiti i da 'ako imamo mu*a dođemo snimati kod njega u kuću'. Potom me je snažno gurnuo u prsa i iščupao mi pramen kose. Pala sam u kanal i udarila glavom", ispričala je reporterka Provjerenog.

"Cijelo to vrijeme je njegova majka i dalje prisutne tukla metlom, a brat je potom nasrnuo i na snimatelja i pokušao mu potrgati kameru. Pozvala sam policiju i on je priveden, a njegovoj je majci navodno pozlilo. No, nakon što je stigla Hitna pomoć prevezli su je tek 200-tinjak metara, do njezine kuće."

Protiv nasilnika je podnesena kaznena prijava za prijetnju i fizičko nasilje u PP Garešnica.

Nova TV najoštrije osuđuje svako nasilje i opasnost koju doživljavaju reporteri i snimatelji radeći svoj posao.

"Napadi na naše novinare postaju, nažalost, sve češća pojava. I to upravo kada se bave slučajevima koji su već odavno trebali biti riješeni od strane institucija. Bilo koja vrsta nasilja ne smije se tolerirati i očekujemo od svih nadležnih da odrade svoj posao u ovoj i drugim sličnim situacijama. A mi nećemo posustati u obavljanju novinarskog posla", izjavila je Ksenija Kardum, direktorica Informativnog programa Nove TV.

"Svima mora postati jasno da se osobe koje prijete ili napadnu novinara koji obavlja svoj posao gone po službenoj dužnosti i kažnjavaju zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora! I budući da napadi na novinare Provjerenog postaju sve češći htjela bih poručiti kako ćemo ustrajati u obavljaju svog posla, ali isto tako ćemo se i potruditi da oni koji se to usude učiniti, napasti bilo verbalno bili fizički novinare, pokušati ih spriječiti u otkrivanju istine i informiranja javnosti ili onemogućiti ih u služenju javnom dobru, učiniti sve kako bi bili ekspresno i primjereno kažnjeni zbog toga", rekla je voditeljica i urednica emisije Provjereno Ivana Paradžiković.

Novinarka Ema Branica već je ranije bila na meti nasilnika, prevaranta Tita Gubića, koji je prerušen u ženu zavodio starije muškarce radi njihove imovine.