Zelena i energetska tranzicija u SEE regiji se nastavljaju na realnim poslovnim osnovama, uz snažnu podršku osigurateljskog sektora

Živimo u vremenima strelovite transformacije ekonomije i društava, zbog čega ne smijemo iz vida ispustiti važnost zelene transformacije i društveno odgovornog poslovanja, jer će te vrijednosti nastaviti oblikovati način na koji radimo, živimo i stvaramo, kako u Europi, tako i šire, neovisno o izazovima koji su trenutno pred nama, istaknuo je osnivač GPF Global SEE, Aleksandar Gros. “Zagreb i Hrvatska su svojevrsna vrata i katalizator te transformacije za cijelu regiju”, rekao je.

Konferenciju je uz pokroviteljstvo UNIQA i co-hosting s Raiffeisen Hrvatska organizirao austrijski GPF Global, s ciljem snažnijeg povezivanja inovativnih kompanija u regiji jugoistočne Europe s globalnim igračima i stvaranja novih partnerstava između kompanija, javnog i civilnog sektora.

Pr (Foto: Timy Šarec)

“U SEE regiji brinemo o više od dva i pol milijuna klijenata i ona je jedan od stupova poslovanja UNIQA International, zbog čega nam je, kao društveno odgovornoj kompaniji iznimno važno igrati važnu ulogu i u izgradnji otpornosti njihovog poslovanja, podržavajući njihovu zelenu tranziciju ”, rekao je Adel Bahtanović, predsjednik UNIQA SEE regije i dodao “Vjerujem da zajednički možemo posaditi sjeme koje će našu regiju učiniti puno održivijom i otpornijom na buduće izazove. Naša podrška GPF Global SEE powered by UNIQA u Zagrebu prvi je korak u ostvarenju tog cilja”.

Zbog sve češćih ekstremnih vremenskih događaja, nužno je hitno reagirati i uvesti održive poslovne prakse, naglašava Lukas Oliver Pavić, predsjednik uprave UNIQA Hrvatska i generalni direktor UNIQA SEE regije: “Čak tri od deset najvećih katastrofalnih događaja sa štetama većim od 50 miilijardi eura u svijetu dogodila su se u Europi. Riječ je o golemom izazovu za kompanije, zbog čega je nužno usvojiti strateški pristup temeljen na ESG načelima i ulaganjima u zelenu tranziciju, kako bi osigurale održivu budućnost. Ekspertiza Uniqe može biti od presudne važnosti za kompanije koje se na taj put odluče kako bi se bolje zaštitile, jer klimatske promjene mijenjaju i oblikuju naše razumijevanje rizika i predviđanje mogućih događaja i potencijalnih šteta”.

Suradnjom osiguravatelja, poduzetnika i vlada možemo stvoriti šire strategije koje će kompanijama pomoći da postanu održivije i otpornije na klimatske promjene i to pretvore u svoju konkurentsku prednost. Mi smo im spremni u tome pomoći, poručio je Pavić.

“Naš cilj je nadići puko „popunjavanje upitnika“ i stvoriti okruženje u kojem transparentni, smisleni projekti održivosti, oslonjeni na čvrste tržišne modele, mogu istinski napredovati. Kroz snažnu koordinaciju i zajedničku viziju, održivost možemo pretvoriti u istinski konkurentsku prednost za cijelu regiju. Ova konferencija je mjesto na kojem smo upravo o tome mogli razgovarati s vrhunskim stručnjacima i razmijeniti važan know-how, što je uvijek dobrodošlo”, izjavila je Liana Keserić, predsjednica Uprave Raiffeisen banke u Hrvatskoj.

Zemlje jugoistočne Europe sve se češće suočavaju s posljedicama klimatskih promjena, poput poplava, suša i oluja koje donedavno nisu bile tipične za ovu regiju. UNIQA je te izazove prepoznala još 2021. godine te postavila strategiju usklađenu s europskim zakonodavstvom i Pariškim sporazumom, s ciljem ograničavanja globalnog zagrijavanja na 1,5 °C i postizanja nulte emisije CO2 do 2050. godine. Osiguravateljska industrija pritom ima važnu ulogu u jačanju održivosti i otpornosti gospodarstva, osobito u podršci klijentima u prilagodbi klimatskim promjenama, zelenoj tranziciji i regulatornim zahtjevima.

„Prelazimo s tradicionalnog upravljanja rizicima na partnerstvo za održivost i otpornost, povezujući zaštitu od rizika s njihovom prevencijom i savjetovanjem temeljenim na klimatskim podacima, prediktivnoj analitici i podacima u stvarnom vremenu. Kroz ESG standarde i osnivanje UNIQA Sustainable pomažemo tvrtkama da ojačaju otpornost i osiguraju održivo poslovanje u jugoistočnoj Europi i šire”, izjavila je Nela Belević, glavna izvršna direktorica za korporativno poslovanje UNIQA SEE regije i dodala kako uz više od 50 stručnjaka za inženjerstvo rizika i održivost partnerima pružaju prilagođene procjene rizika, strategije prevencije gubitaka i stručnu edukaciju, integrirajući inovacije, upravljanje rizicima i ekološku odgovornost, proaktivno identificiranje i ublažavanje novih rizika - posebno onih koji se odnose na klimatske promjene i operativnu otpornost.

Kroz program od šest panela, sudionici iz osiguravateljskog biznisa, bankarstva, energetike, novih tehnologija, javnih tijela i kulturnih institucija, raspravljali su o načinima i politikama dosezanja globalnog cilja nultih emisija CO2, načinima kako kompanije u jugoistočnoj Europi mogu održivost pretvoriti u konkurentsku prednost, o načinima na koje kultura može poslužiti kao katalizator za društveno odgovorno poslovanje, prilikama i rizicima ulaganja u zelenu tranziciju, kao i ulaganjima u kapacitete za skladištenje energije.

Peter Altmaier, njemački ministar gospodarstva i energetike u vladama Angele Merkel, istaknuo je kako regija jugoistočne Europe ima golem potencijal za daljnji razvoj obnovljivih izvora energije, modernizaciju elektroenergetske mreže i razvoj održivih industrijskih modela. “No, taj se razvoj mora odvijati odgovorno, uz uključivanje i drugih tehnologija. Zemlje zapadnog Balkana, a osobito Hrvatska, imaju sve preduvjete da postanu jedna od vodećih regija u području obnovljivih tehnologija, što će u regiju privući i brojne nove inovativne tehnologije”, naglasio je.

S njim se složio i Yves Leterme, nekadašnji premijer Kraljevine Belgije, koji je također sudjelovao u raspravi na panelu postizanju globalnog cilja nultog neto CO2 otiska: “Hrvatska je most koji povezuje Europsku uniju i jugoistočnu Europu, zemlja koja može dati veliki doprinos energetskoj i zelenoj tranziciji u regiji”. Ali, to je i političko pitanje, ocijenio je, dodavši kako je na Europskoj uniji odgovornost da ispuni obveze prema svim zemljama regije koje su ispunile Kopenhaške kriterije za pristupanje EU, jer će se tako osjetno ubrzati i ulaganja u zelenu i energetsku tranziciju, kao i društveno odgovorno poslovanje.

Konferencija je održana uz pokroviteljstvo UNIQA osiguranja i co-hosting s Raiffeisen banke Hrvatska, partnerstvo sa strateškim partnerima Pastor, TPA, Kinstellar, GreCo, Končar, DryDocks - A DP World Company i podržavajuće partnere Cetinu, BSH, ZŠEM, HUP, Waterdrop, Melden komunikacije, Spaz i Veleposlanstvo Savezne Republike Austrije.

