Zašto se zadovoljiti prinosom od 2,6 % na trezorske zapise, kad zlato donosi 17 puta veću zaradu?

Važno je poznavati osnovne razlike

Trezorski zapisi su kratkoročni vrijednosni papiri koje izdaje država (u Hrvatskoj je to Ministarstvo financija) s ciljem zaduživanja na domaćem tržištu. Namijenjeni su za financiranje proračunskih potreba, a predstavljaju jedan od najkonzervativnijih i najsigurnijih oblika ulaganja jer je izdavatelj – država. Hrvatski građani od 2023. godine u trezorske zapise mogu ulagati izravno, bez posrednika, odnosno direktno putem sustava Ministarstva financija (e-Riznica ili poslovnica FINA-e).

Investicijsko zlato jedna je od ključnih ulagačkih, odnosno štednih opcija. Odnosi se na zlatne poluge maksimalne čistoće, odnosno udjela zlata od 99,99 posto, kao i zlatnike koji imaju nominalnu vrijednost i koji su se kroz povijest koristili kao sredstvo plaćanja. Zbog svojih obilježja, njegove prošlosti i na njoj utemeljenih očekivanja u budućnosti zlato je odličan čuvar uložene vrijednosti. Potražnja za ovim plemenitim metalom sve je veća i sve veći broj ljudi ulaganjem u investicijsko zlato promišljeno diverzificira svoju imovinu. Osnivanjem tvrtke Auro Domus, koja je službeni partner svjetski priznatih kovnica kao što su Argor Heraeus i Münze Österreich, građanima je omogućeno sigurno ulaganje u investicijsko zlato koje je univerzalno prepoznato i likvidno u cijelom svijetu.

Zlato je ulaganje u povijesno dokazanu sigurnost

Zlato je ulaganje u povijesno dokazanu sigurnost, jer tisućama godina zadržava svoju vrijednost neovisno o političkim, gospodarskim ili financijskim krizama. Za razliku od papirnatog novca, koji može biti devalviran, inflatoran ili čak bezvrijedan, fizičko zlato nikada ne gubi intrinzičnu vrijednost. Kroz ratove, recesije i inflacije, zlato je ostalo globalno prihvaćeno sredstvo razmjene i očuvanja bogatstva. Za razliku od trezorskih zapisa koji predstavljaju financijski vrijednosni papir (digitalni zapis koji potvrđuje da je ulagač posudio novac državi na određeno vrijeme, uz dogovoreni prinos), fizičko zlato predstavlja opipljivu i stvarnu imovinu u vlasništvu ulagača. Koliko je zlato vrijedno sredstvo, dokazuje i činjenica da globalne središnje banke kupuju velike količine zlata kao zaštitu od pada kupovne moći svojih valuta, kako bi se smanjio rizik ovisnosti o jednoj valuti ili gospodarstvu, posebno u razdobljima geopolitičkih ili tržišnih nestabilnosti.

Obje investicije su sigurne i visoko likvidne

I trezorski zapisi i investicijsko zlato predstavljaju sigurnu investiciju. U slučaju ulaganja u trezorske zapise, ulagači upisuju svoje ponude, a država jamči isplatu na prethodno definirani datum, obično nakon 91 dan što predstavlja rok dospijeća. Negativna strana je to što, u slučaju da vam novac zatreba prije dospijeća, prodaja na sekundarnom tržištu može biti složenija. Također, potrebno je pratiti pozive Ministarstva financija, jer su upisi vremenski ograničeni. S druge strane, investicijsko zlato pruža jednaku sigurnost. Iako nitko ne može garantirati pad cijena zlata, veće fluktuacije u kretanju cijena zlata su vrlo rijetke i najčešće trenutne, no dugoročno gledano, zlato ima stabilan rast vrijednosti te je povijesno dokazano siguran oblik ulaganja. Također, zlato je moguće kupiti bilo kada te nema minimalnog ili maksimalnog limita ulaganja. Isto vrijedi i u slučaju prodaje – zlato je moguće prodati bilo kada i bilo gdje u svijetu.

Prinosi od ulaganja u zlato su osjetno veći

Trezorski zapisi u Hrvatskoj trenutno donose fiksni godišnji prinos od 2,6 %. To znači da ulogom od 10.000 € ostvarujete 260 € godišnje, odnosno tek 70 € na rok dospijeća od 91 dan. Investicijsko zlato, s druge strane, pokazuje znatno veći rast, a samim time je i prinos osjetno veći. Iako se moguće osloniti na prosječan godišnji prirast koji je nešto veći od 10 %, treba znati da je zlato investicija na duže staze, što znači da se prirast vremenom povećava.

Naime, u zadnjih godinu dana cijena zlata je porasla za 45 %, u posljednjih pet godina čak 97 %, a unazad dvadeset godina nevjerojatnih 700 %. To bi značilo da se vrijednost uloženih 10.000 € na godišnjoj razini u tom razdoblju povećala na 14.500 € na godišnjoj razini, odnosno na 19.700 € na petogodišnjoj razini te na 80.000 € na dvadesetogodišnjoj razini.

Investicijsko zlato idealno je kao štednja za budućnost

Kao što smo već napomenuli, trezorski zapisi su kratkoročna investicija s točno definiranim rokom. Nakon dospijeća, potrebno je ponovo se upisati ako želite nastaviti ulagati. Ono što mnogim ulagačima predstavlja problem kod reinvestiranja je to što je novi termin upisa za trezorske zapise u pravilu prije isplate prethodnog ulaganja pa često moraju imati spremna nova sredstva za ulaganje. Investicijsko zlato nema rok dospijeća – to je beskonačna imovina u fizičkom obliku s trajnom vrijednošću. Zlato možete čuvati u svom vlasništvu desetljećima i profitirati od kumulativnog rasta i zaštite od inflacije. Posljednjih godina potražnja za investicijskim zlatom je u snažnom porastu, a sve veći broj ljudi bira zlato kao oblik štednje za bolje sutra. Mirovine su male i nerijetko nedovoljne za kvalitetan život u starosti, stoga mnogi započinju svoju štednju u zlatu već u mladosti. Dodatan plus je i to što je zlato u Europskoj Uniji investicija oslobođena PDV-a prilikom kupnje, kao i poreza na kapitalnu dobit prilikom prodaje.

Zlato štiti od inflacije i geopolitičkih nestabilnosti

Cijene zlata ovise o političkim, društvenim i gospodarskim kretanjima. U načelu, kod snažnih političkih nesigurnosti, inflacije ili gospodarskih kriza, cijene zlata izrazito snažno rastu. Cijene zlata mijenjaju se svakodnevno, a osim o vanjskim faktorima poput visine kamatnih stopa u gospodarstvu ili stabilnosti ključnih globalnih vlada i međunarodnih zajednica, ovise i o ekonomskim čimbenicima poput ponude i potražnje, troškova proizvodnje i sl. Upravo zato vrijednost zlata u određenom intervalu može doživjeti daleko veći rast od očekivanog prosječnog rasta. Primjerice, od proljeća 2019. do istog razdoblja 2020. godine koju je obilježila pandemija koronavirusa cijena zlata je narasla 40 %. Jednako tako, od početka Hamasovog napada na Izrael 7. listopada 2023. cijena zlata je narasla čak 84 %. S druge strane, trezorski zapisi imaju fiksnu kamatu od 2,6 % koja nije podložna globalnim događajima te ne pruža podršku novcu u okolnostima inflacije i geopolitičkih nestabilnosti kao što to radi zlato.

Iako su trezorski zapisi odlična opcija za konzervativne investitore, investicijsko zlato se kroz povijest pokazalo kao logičniji izbor za dugoročne strategije. Sa značajno višim prinosima, vremenskom fleksibilnošću i zaštitom od ekonomskih šokova, zlato predstavlja moćan alat očuvanja i umnažanja bogatstva.

Gdje kupiti investicijsko zlato?

Auro Domus grupa svojim klijentima osigurava najpovoljnije cijene na tržištu na cijeli asortiman investicijskog zlata, a u ponudi se može pronaći širok raspon investicijskog zlata iz svjetski priznatih kovnica s ''Good Delivery'' LBMA certifikatom, što jamči najviše standarde proizvodnje i sigurnost u slučaju prodaje zlata.

Investicijske proizvode moguće je kupiti putem webshopa Aurodomus.hr, kao i u svim poslovnicama Auro Domus grupe – Goldman Graff centrima investicijskog zlata te poslovnicama Bank of Gold, Gold Shop i Exclusive Change. Svim klijentima Auro Domus grupa jamči 100 % osiguranu dostavu u roku tri radna dana, baš kao i mogućnost besplatne pohrane u njihovom centralnom trezoru.

Auro Domus grupa ima tim stručnjaka koji svakodnevno prate kretanja i trendove na tržištima plemenitih metala te će rado podijeliti iskustvo s vama. Za besplatno savjetovanje o ulaganju u zlato prijavite se putem online obrasca ili nazovite besplatan info-telefon 0800 73 72.