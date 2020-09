Maksimirski stadion u Zagrebu bio je u subotu i nedjelju poprište interesantnog dvoboja Mladosti i Zagreba”, izvijestio je polovicom svibnja 1951. godine svoje čitatelje Narodni sport. Ono što se u tom trenutku vjerojatno nitko ne bi usudio prognozirati jest to da će iz tog dvoboja nastati jedan od najboljih atletskih mitinga na svijetu i da će postojati i sedam desetljeća kasnije pod nazivom Hanžekovićev memorijal.

Ne postoji u Hrvatskoj sportski događaj s tako dugom tradicijom, niti sportska priredba koja već samim svojim skraćenim nazivom toliko toga govori. Jer Hanžek nije samo atletski miting na kojem možete vidjeti više velikih sportskih zvijezda, svjetskih i olimpijskih prvaka nego na bilo kojem drugom natjecanju u Hrvatskoj, iako bi već i sama ta činjenica bila dovoljna za veliku, najveću priču. Hanžekovićev memorijal nije ni spektakularna sportska priredba na kojoj rekorde ruše Blanka Vlašić, Usain Bolt ili Sandra Perković, a nije ni atraktivna razglednica Zagreba koju svake godine vide televizijski gledatelji u više od 70 zemalja na pet kontinenata.

Da, Hanžek je sve to, ali je još i puno više. On je jedan od simbola grada Zagreba i mjesto na koje svi rado dolaze i rado mu se vraćaju, a sportaši će vam reći da je to zato što se nigdje drugdje osim u Zagrebu ne osjećaju – kao kod kuće. Nije, stoga, nimalo čudno da su upravo Hanžekovićev memorijal mnogi olimpijski pobjednici i svjetski prvaci izabrali za oproštajno natjecanje svojih velikih karijera. Na Hanžekovićev memorijal se ne dolazi zbog bogatih nagrada jer njegov je budžet daleko ispod onoga kojim raspolažu mitinzi slične kvalitete. Na Hanžekovićev memorijal se ne dolazi ni zbog glamura jer je i stadion na kojem se on održava daleko od raskoši i luksuza kojim se mogu pohvaliti mitinzi njegovog ranga. Na Hanžek se dolazi jer ovdje jednak pljesak i pozornost dobivaju oni i koji napadaju svjetski rekord, i oni koji su tek na početku puta prema zvjezdanim visinama.

Taj i takav Hanžekovićev memorijal preživio je i neimaštinu, i financijske nedaće, i ratne godine, a preživjet će, eto, i pandemiju koronavirusa. Bit će to jedan sasvim drukčiji miting, ali Hanžek je uvijek bio drukčiji, drukčiji od svih drugih. Neće biti tisuća gledatelja natiskanih na malom stadionu samo nekoliko metara od staze, bacališta i skakališta. Svoje i Hanžekove goste pozdravit će njih tek nekoliko stotina, s obaveznim maskama na licima. Štoviše, na natjecanju u bacanju kugle pokraj gradskih fontana gledatelja neće uoće biti. Svjetske i olimpijske prvake bodrit će sjećanje na prošle godine i na ono, istovremeno prisno i sportsko ozračje koje se može doživjeti jedino u Zagrebu.

U godinu velikog jubileja Hanžekovićev memorijal je ušao kao miting prestižne WA Continental Tour Gold kategorije i ne trebate sumnjati da će i u ovom pandemijskom izdanju biti na razini ugleda koji uživa u atletskom svijetu. I ostat će usprkos svemu, onaj svima dragi miting sa zagrebačkim „štihom” na koji svi rado dolaze i rado mu se vraćaju.

I zato, serbus Hanžek moj i sretan ti predstojeći 70. rođendan!



• 70. Hanžekovićev memorijal održat će se u utorak 15. rujna u 17.50 sati na stadionu SRC Mladost. Ulaznice su u prodaju na blagajni Sportskog parka Mladost svakog dana od 16 do 20 sati, po cijeni od 50, 75 i 100 kuna.

• Nošenje zaštitnih maski obavezno je za sve osim za sportaše!

• Natjecanje u bacanju kugle pokraj gradskih fontana i Nacionalne i sveučilišne knjižnice, 6. Memorijal Ivana Ivančića bit će održan u ponedjeljak 14. rujna u 19.30 sati. Natjecanje će se održati bez prisustva gledatelja.

