Na kraju dana, kad završi s poslovnim i privatnim obvezama, Josip Jozić sjeda za stol i kreće u kupnju.

On je, naime, korisnik Konzumove usluge Pokupi koja kupcima omogućuje da proizvode naruče online i potom ih trenutno preuzmu u jednoj od oko 50 Konzumovih prodavaonica diljem Hrvatske. Narudžba iz udobnosti doma ima brojne prednosti, poput jednostavne izrade popisa namirnica i potrepština te kreiranja lista koje štede vrijeme. I Josip brzo odabire proizvode, a potom mu preostaje izabrati lokaciju preuzimanja te odlučiti želi li platiti online ili u prodavaonici. Njegovu narudžbu zaprimaju zaposlenici Konzuma koji će proizvode prikupiti i zapakirati za preuzimanje.

„Naručujem otprilike svaka tri dana i to ne samo za sebe, već i susjede koji ne mogu otići do prodavaonice. Štedim puno vremena jer platim karticom i sve me dočeka zapakirano“, kaže Josip koji uz hranu naručuje i sredstva za čišćenje te proizvode za njegu. Posebno ga veseli što može napraviti narudžbu kad njemu to odgovara te što će ga Konzumovi zaposlenici kontaktirati ako neki proizvod nije dostupan kako bi mu ponudili zamjenski.

Usluga Pokupi izbor je i Ive Teskeredžić koja kupuje u prosjeku jednom tjedno, ovisno o potrebi, a Iva proizvode najčešće preuzima u Super Konzumu u zagrebačkim Gajnicama.

„Super je što jednostavno naručim online, platim karticom i bezbrižno preuzmem kad mi najviše odgovara“, otkriva Iva. Kao i druge korisnike, i nju proizvodi čekaju u dogovorenom terminu u odabranoj prodavaonici, a pri dolasku se javlja zaštitaru koji je upućuje na info pult i posebnu blagajnu gdje će pokazati e-mail s potvrdom narudžbe te bez čekanja preuzeti zapakirane proizvode. Ako nisu odabrali opciju online plaćanja, kupci će plaćanje obaviti na blagajni, a svima je dostupno i sakupljanje bonus kuna upisom broja MultiPlusCard kartice prilikom narudžbe.

Tamara Mateljić uslugu Pokupi počela je koristiti nedavno, a planira nastaviti i nakon što se situacija s koronavirusom smiri.

„Najveća je prednost što ne moram čekati u redu, nego naručim doma, platim karticom i sve namirnice me čekaju spremne. Ako nema proizvoda koji sam naručila, zaposlenici me nazovu i ponude drugi. Jako su ljubazni i profesionalni“, ističe Tamara i dodaje kako jednom do dvaput tjedno naručuje sve potrebno za svoju četveročlanu obitelj.

Uslijed pandemije i preporuka o ostanku doma sve više građana prepoznaje prednosti online kupnje pa se tako i interes za Konzumovu online prodavaonicu povećao čak deset puta u odnosu na prijašnje razdoblje. Osim usluge Pokupi, kupci mogu odabrati i dostavu na odabranu adresu u Zagrebu i okolici, Samoboru, Velikoj Gorici, Zaprešiću, Jastrebarskom, Dugom Selu, Brdovcu, Rijeci, Opatiji, Splitu, Zadru te Osijeku i okolici. Termini za dostavu otvaraju se svakodnevno iza ponoći, a na raspolaganje se sukladno resursima stavljaju i dodatni termini svaki dan u 10 i 12 sati. Prilikom odabira termina dostave kupcima će se prikazati svi koji su dostupni u narednih tjedan dana, no ako ih u određenom trenutku nema, zamoljeni su da pokušaju ponovno sljedeći dan u navedenim vremenima. Zagrepčani mogu odabrati i opciju drive-in koja omogućava da naručene proizvode preuzmu u Konzumovom distribucijskom centru na Zagrebačkoj aveniji 7, gdje ih u dogovorenom terminu čeka parkirno mjesto i djelatnik Konzuma sa zapakiranim proizvodima.

